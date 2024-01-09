Выбираем когтеточку: на что стоит обратить внимание в первую очередь

От правильного выбора когтеточки зависит не только сохранность мебели и обоев в вашем доме, но и безопасность животного. Слишкои нецстойчивая и тяжелая когтеточка может его травмировать или даже убить.

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Когтеточка – незаменимая вещь в доме, где живет кошка, если вы хотите сохранить свою мебель от когтей питомца. Правильный выбор этой вещи – та еще проблема. Учитывая разнообразие предложений в магазинах и разнос цен очень сложно сориентироваться и выбрать то, что подойдет именно вашему пушистому любимцу. Что надо учитывать при покупке когтеточки, рассказал ресурс Purrfect Post.

Одна из самых распространенных ошибок при покупке когтеточки – выбирать то, что нравится хозяину, не думая о том, что будет по душе животному. Секрет успеха и удачного приобретения состоит в том, чтобы предоставить альтернативу, которую ваша кошка будет любить царапать даже больше, чем антикварный комод или дорогой диван. Но для этого нужно ориентироваться именно на вкусы животного.

Главные характеристики хорошей когтеточки:

Высота и прочность.

Хороший материал для царапания и измельчения.

Вертикальные и горизонтальные поверхности.

Разнообразие материалов и поверхностей.

Теперь поговорим подробно о каждом из пунктов.

Высота

Когтеточка должна быть достаточно высокой, чтобы животное могло полностью выпрямиться во время царапания. Это означает, что ваша кошка может полностью вытянуть свое тело и напрячь мышцы спины и плеч, что важно для ее здоровья и гибкости. Если кошкам приходится приседать, чтобы почесать когти, они не получат полной пользы от тренировки и растяжки мышц, и это может даже вызывать у них дискомфорт.

Выбор кошачьей когтеточки высотой не менее 80 сантиметров – хорошее начало для того, чтобы сделать кошку счастливой и сохранить мебель.

Прочность

Прочность столбиков для царапания имеет решающее значение по нескольким причинам:

Если стойка шатается, ваша кошка не будет ею пользоваться. Это одна из причин, по которой кошки любят царапать диваны и стулья: они чрезвычайно устойчивы. В дикой природе животные предпочитают царапать деревья, поэтому поиск неподвижного объекта для этих целей в них заложен на генном уровне.

Если столбик шатается, это небезопасно, и ваш питомец это знает. Неустойчивая когтеточка может перевернуться и упасть на животное. В случае, если это произойдет, животное будет избегать подходить к когтеточке, найдя что-то более знакомое.

Чем выше столбик, тем прочнее он должен быть, иначе в случае его падения кошка может получить травму или и вовсе погибнуть. Ищите столбы с очень тяжелым основанием, желательно двойной толщины. Тонкое и легкое основание и тяжелая верхняя стойка — верный путь к катастрофе.

Какой материал для когтеточек для кошек лучше всего?

Глядя на кошачьи когтеточки, вы обнаружите большое разнообразие материалов. Помните, что кошки предпочитают прочный материал, который рвется под когтями. Исследования показывают, что в природе эти животные любят помечать свою территорию длинными метками. К тому же, кромсать – это весело. Им также нравится громкий шум во время царапания.

Старайтесь избегать кошачьих когтеточек, покрытых ковролином. Многие когтеточки покрыты разнообразным ковровым покрытием, и кошкам оно иногда нравится. Однако важно выбрать столб с покрытием, отличным от материала вашего дома, который вы хотите убедить кошку не царапать. Причина этого в том, что ваша кошка не поймет, почему можно царапать некоторые ковровые покрытия дома, но не все остальное. Кроме того, ковер не всегда обеспечивает максимально комфортную поверхность для царапин. Он недостаточно грубый, петли имеют тенденцию зацепляться за когти.

Ткань сизаль – отличная поверхность для царапания. Тканевый материал сизаля прочный, приятный на ощупь для кошек и довольно легко крошится под их когтями. Помните, что важным фактором, позволяющим вашей кошке получить удовольствие от царапин, является способность измельчать материал.

Сизалевая веревка и сизалевая ткань для кошачьих когтеточек. Веревка из сизаля используется в кошачьих когтеточках, но кошки действительно предпочитают ткань из сизаля. Животные могут легко провести когтями по ткани, сохраняя при этом хороший захват, а ее текстура и устойчивость очень приятны для лап и когтей. Веревка из сизаля не допускает непрерывного вертикального измельчения.

Еще один отличный материал для когтеточки – плотный гофрированный картон. Как и сизаль, он так же приятен на ощупь. Плюс картон издает сильный шум под когтями. Картон часто используется в плоских и угловых кошачьих когтеточках.

Когтеточки из гофрированного картона пользуются у кошек особенной любовью Фото: Freepik

Полые и сплошные кошачьи когтеточки

Полые картонные трубки часто являются лучшими когтеточками по двум причинам.

Во-первых, они более крепкие. Помните, что решающим фактором, позволяющим вашей кошке получать удовольствие от когтеточки, является стабильность как с точки зрения предпочтений вашей кошки, так и с точки зрения ее безопасности. Высокие столбы, сделанные из полых трубок и покрытые тканью из сизаля, предпочтительнее тяжелых деревянных столбов, которые могут опрокинуться.

Во-вторых, когда их царапают, они издают больше шума. Это очень радует кошек.

Горизонтальные и вертикальные поверхности для царапания

Вы, наверное, заметили, что кошки любят потягиваться и царапаться вертикально, например, о подлокотники дивана или дверные косяки. Им также нравится точить когти горизонтально, например, царапая участки ковра. Поэтому при поиске кошачьей когтеточки, которую ваша кошка выбрала бы, если бы могла, полезно использовать обе направленные поверхности, что обычно означает наличие пары разных когтеточек.

Хорошая идея — иметь вертикальную (высокую) кошачью когтеточку и горизонтальную (плоскую) или наклонную. Столб должен быть покрыт тканью из сизаля (материал, а не веревка), а плоская или угловая когтеточка – иметь картонную вставку для придания другой текстуры и ощущений.

Кошачьи насесты и домики идеально подходят для почесывания и отдыха

Отличная идея — предоставить многофункциональную поверхность для когтей, которая также будет служить насестом. С него ваш питомец сможет обозревать свои владения как внутри, так и снаружи.

Хороший прочный столб, покрытый сизалем, на котором будет место для отдыха кошки, не только доставит ей удовольствие, но и поможет защитить мебель в доме.

Размещение кошачьей когтеточки с горизонтальной площадкой сверху перед окном позволит кошке чесать когти в вертикальном положении, карабкаться, царапать горизонтально, сидеть и наблюдать за происходящим на улице, а также вздремнуть на полочке. Когтеточку можно перемещать возле разных окон в доме, чтобы животное могло наблюдать за чем-то новым.

Еще один простой способ сделать вещи интересными для кошки — установить в неожиданных местах несколько наклонных когтеточек. Эти стойки дают вашей кошке третье, наклонное положение, и сделаны из гофрированного картона. Угловые когтеточки обеспечивают различное положение царапания, которое помогает растягивать и прорабатывать еще больше мышц.

Не ставьте когтеточки в темных углах в доме, а также хвалите кошку каждый раз, когда она почесала когти, давая ей понять, что такой поступок правильный.

Когтеточка с насестом для кошки – идеальный выбор для вашего питомца Фото: fxquadro/freepik

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