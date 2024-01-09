Почему нельзя говорить "вибачаюся": какие существуют замены этому слову (видео)
В украинском языке есть ряд этикетных формул для извинений. Впрочем, люди часто делают ошибки.
Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно просить прощения, не нарушая законов языка. Об этом телеведущий рассказал в одном из своих экспресс-уроков.
Педагог привел пример фразы "Ми приносимо свої вибачення". Впрочем, она является ошибочной. Никто и никуда извинения не носит. Носят ребенка, джинсы или рубашку. А извинения просят.
Также часто говорят, что "вулиця носить імʼя Івана Франка". Лучше сказать "вулиця названа на честь Івана Франка" или просто "вулиця Івана Франка".
В частности, языковед обратил внимание на распространенную ошибку: "я вибачаюся". Однако это означает извинять самого себя. В украинском языке есть ряд этикетных формул для извинения:
- вибачте;
- пробачте;
- прошу вибачення;
- прошу пробачення;
- даруйте;
- перепрошую.
Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.
Напомним, как правильно отвечать на вопрос "Котра година?".
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