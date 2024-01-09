Всмятку и вкрутую: как правильно варить яйца, чтобы получилось идеально

Если у вас нет аллергии, вы наверняка варили яйца и у вас точно не получалось с первого раза, так как хотелось. Как варить яйца, чтобы они получились идеально.

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Наверное, нет такого человека, кто хоть раз в жизни не варил яйца. И наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда яйцо треснуло и наполовину вылилось в воду, недоварилось или переварилось. Кажется, это самый простой на свете процесс, основа кулинарии, но у варки яиц есть много нюансов.

Фокус расскажет, как правильно варить яйца, чтобы у вас получилось именно тот результат, которого вы хотели. И главное, как сварить яйца, чтобы их было легко чистить.

Время варки куриных яиц:

в мешочек (когда белок затвердел только по краю, а в остальном остался жидким, как и желток) – 3 минуты;

всмятку – 6 минут;

вкрутую – 12 минут.

Перепелиные яйца:

в мешочек – 30-40 секунд;

всмятку – 1,5 минуты;

вкрутую – около 3 минут.

В зависимости от вида и размера яйца варка занимает от полутора до 90 минут.

Цвет яиц

Цвет скорлупы никак не связан с вкусовыми и полезными свойствами яйца. Он зависит исключительно от породы кур. Хотя существует мнение, что коричневая скорлупа более прочная. При этом большое значение имеет цвет желтка – чем он ярче, тем больше содержит полезных веществ. Интересно, но покойная королева Елизавета предпочитала именно коричневые яйца, считая их более вкусными.

Стоит отметить, что свежие яйца вкуснее, но они хуже чистятся.

Иногда в воду для варки яиц добавляют соль. Это делается для того, чтобы в том случае, когда скорлупа треснет, белок быстрее свернулся и закупорил трещину. Если варить яйца правильно, то соль не понадобится.

А вот этого можно избежать:

Можно проколоть яйца с тупой стороны с помощью иголки — таким образом, будет стравливаться давление, которое нарастает во время нагревания яйца.

Не закладывайте холодные яйца в горячую воду, чтобы избежать резкого перепада температуры.

Но в любом случае перед приготовлением яйца следует обязательно помыть, желательно под струей теплой воды. Так вы избавитесь от частиц грязи, которые могли остаться на скорлупе.

При варке с закладкой в холодную воду нужно засекать время варки сразу после закипания, так что вооружитесь таймером.

Сколько варить яйца

В зависимости от той консистенции яйца, которую мы хотим получить, время варки яиц составляет от 3 до 15 минут. От жидкого яйца со слегка уплотнившимся по внешней стороне яичным белком до полностью сваренных белка и желтка.

Не рекомендуется варить яйца больше 15 минут, так как белок и желток станут резиновыми. Для определения степени варки яйца используется три основных понятия:

в мешочек: белок сварен наполовину, желток остается жидким, как и половина белка;

всмятку: белок полностью сварен, а желток жидкий;

вкрутую: когда и белок и желток полностью сварены.

Как правильно варить яйца

Берем кастрюлю подходящего размера. Для 1-3 яиц подойдет кастрюля 16 см в диаметре.

Если Вы спешите, можете налить в кастрюлю не холодную, а теплую или даже горячую воду, так она быстрее закипит.

Когда вода закипит, убавляем огонь до среднего или меньше, чтобы вода только немного булькала.

Аккуратно, но быстро опускаем яйца по одному в воду. Удобно использовать для этого шумовку или столовую ложку.

И устанавливаем таймер на необходимое количество минут. Не забывайте, что здесь очень важно учесть все нюансы: размер яиц, желаемую консистенцию, размер кастрюли, количество воды и количество яиц.

Пример: при варке одного или трех яиц при прочих равных условиях время для варки яйца до определенной консистенции будет отличаться на 30-60 секунд. Одно яйцо будет вариться быстрее.

Не забудьте убавить огонь, чтобы вода лишь немного бурлила, и занимайтесь другими делами, пока не пропищит таймер. После необходимо переложить яйца в холодную воду.

Сколько варить перепелиные яйца

Перепелиные яйца более полезны, чем куриные. Варить их следует по такому же принципу, как и куриные, только намного меньше по времени. Для яиц всмятку — это 1,5 минуты, для яиц вкрутую — 3-3,5 минуты.

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