Все о дьявольском плюще: самом популярном растении для дома

От офисов до магазинов, баров и кафе – везде можно увидеть эти сердцевидные листья и извилистые лозы. Но мы почти ничего не знаем об этом полезном растении.

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Эпипремнум золотистый (лат. Epipremnum aureum) — пожалуй, самое известно домашнее растение. Им украшают дома, кафе, офисы и даже классы в школе. Кажется, оно способно выжить в самых неблагоприятных условиях. За его невероятную живучесть его даже называют "дьявольским плющом", хотя это не плющ и ничего дьявольского в нем нет. Об эпипремнуме, или потосе, пишет The Guardian.

Это растение происходит из Французской Полинезии, острова Моореа, расположенного в центре южной части Тихого океана. И культивируется по всему свету.

В литературе по комнатному садоводству данный вид может фигурировать и под множеством других названий: Scindapsus aureus (Сциндапсус золотистый, или просто Сциндапсус), Pothos aureum (Потос золотистый, или просто Потос), Raphidophora aurea (Рафидофора золотистая).

Золотистым его называют из-за окраски листьев: пятнышки и полоски хаотично украшают поверхность листа.

Потос, или Эпипремнум золотистый Фото: "Растениевод"

Это растение способно аккумулировать воду из влажного воздуха и выделять ее в виде капелек на кончиках листвы. Оно также может улавливать формальдегид и другие летучие газы, токсичные для человека из воздуха. Так что им охотно озеленяют офисы и кафе.

И потос — идеальное растение для начинающих ботаников. Плохой полив и ваша забывчивость его не убьют. Но если уделить ему время, то это растение будет самопроизвольно укореняться и расти дальше.

"Если условия не очень хорошие, он не столько умирает, сколько сидит и ждет, пока ситуация не улучшится", — говорит эксперт по комнатным растениям и подкастер Джейн Перроне.

За его привлекательным внешним видом скрывается богатая и интригующая ботаническая история. В своей последней книге "Легенды листа" Перроне говорит, что никто не знал истинного происхождения Epipremnum aureum до 1960-х годов, главным образом потому, что "дьявольский плющ" очень похож на некоторые другие тропические лозы, которые привезли в Европу колонисты.

Epipremnum aureum практически никогда не цветет, только в последнее десятилетие этого можно добиться благодаря применению гормонов. Цветы ничем не примечательны, но они позволили селекционерам создавать новые сорта, что только способствовало широкой привлекательности потоса.

Но, пожалуй, самое удивительное в дьявольском плюще то, что, несмотря на его повсеместное распространение, лишь немногие из нас видят его таким, каким он должен быть. "Листья, которые мы видим в наших домах, — это юная форма. У взрослого растения листья огромные, около 60 см в поперечнике. Это происходит только тогда, когда растению позволяют подняться и вырасти на несколько метров в высоту", — говорит Перроне.

Потос, или Эпипремнум золотистый в дикой природе Фото: Facebook Node NZ

Середина 20-го века стала большой эпохой для потоса – его начали выращивать дома в 1920-х годах. Он был популярен наряду с каучуковым растением (Ficus elastica) и сансевиерией, широко известной как тещин язык. Эти два последних стали менее популярны, но потос так и не исчез полностью, хоть его назвали уродливым.

"Людям очень нравится это уродливое растение, возможно, потому, что его легко выращивать. Кажется, они очень хорошо себя чувствуют в магазинах, торгующих чипсами", — писал садовый дизайнер Энди Стерджен в своей книге "В горшке" 2001 года.

Потосу потребовалось еще 15 лет, чтобы снова обрести популярность, чему способствовал Интернет. На Pinterest он распространился как своего рода модный аксессуар, украшающий постеры и свисающий с минималистских полок.

В итоге "дьявольский плющ" переживает свой ренессанс. "Не так уж много комнатных растений, которые можно было бы высадить, как потос. Он может расти и на книжной полке и свисать из кашпо", — говорит историк садоводства Кэтрин Хорвуд, автор книги "История в горшках".

Но чтобы показать потос в лучшем свете, дайте ему вырасти вверх. И не забывайте протирать его плотные листья влажным тампоном хотя бы раз в неделю.

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