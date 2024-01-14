Запеченная скумбрия с овощами в духовке: вкусный и сытный ужин для всей семьи
Скумбрию с овощами, благодаря простоте приготовления и доступности ингредиентов, можно легко приготовить в любой день.
Запеченная скумбрия с овощами — это не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Она идеально подходит для здорового ужина, а также может стать украшением праздничного стола. Приготовление скумбрии в духовке с овощами позволяет сохранить все питательные вещества и натуральный вкус продуктов, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления блюда понадобятся следующие продукты:
- скумбрия — 2 штуки (среднего размера);
- картофель — 3 штуки;
- морковь — 2 штуки;
- лук — 1 штука;
- чеснок — 3 зубчика;
- лимон — 1 штука;
- оливковое масло — 3 столовые ложки;
- соль, черный перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) — для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Скумбрию очистите, удалите внутренности и хорошо промойте. Нарежьте рыбу на порционные куски.
Шаг 2. Картофель и морковь очистите и нарежьте кружочками или брусочками.
Шаг 3. Лук нарежьте полукольцами, чеснок измельчите.
Шаг 4. Лимон нарежьте кружочками.
Шаг 5. В глубокой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
Шаг 6. Противень застелите фольгой или пекарской бумагой. Выложите слоями овощи, сверху распределите куски скумбрии. Между слоями добавляйте лимон и чеснок.
Шаг 7. Залейте рыбу и овощи смесью оливкового масла и лимонного сока.
Шаг 8. Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 30-40 минут до готовности.
Шаг 9. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.
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