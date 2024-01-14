Вкусная намазка с печенью трески: быстрый рецепт закуски
Намазка с печенью трески отлично подходит для подачи на тостах, крекерах или как начинка для аппетитных бутербродов.
Намазка с печенью трески — это богатое омега-3 блюдо, идеальное как для повседневного перекуса, так и для праздничного стола. Она легко и быстро готовится, предлагая изысканное сочетание вкусов, пишет Телеграф.
Ингредиенты
Для приготовления намазки понадобятся такие продукты:
- печень трески — 1 банка (200 г);
- масло сливочное — 50 г;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- чеснок — 1 зубчик;
- зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;
- черный молотый перец — по вкусу;
- соль — по вкусу (по необходимости).
Приготовление
Шаг 1. Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким.
Шаг 2. Печень трески откройте и слейте излишки жира.
Шаг 3. В глубокой миске смешайте печень трески и сливочное масло до получения однородной массы. Используйте вилку или блендер для более мягкой консистенции.
Шаг 4. Чеснок измельчите и добавьте в смесь.
Шаг 5. Добавьте лимонный сок, черный перец и при необходимости соль. Тщательно перемешайте.
Шаг 6. Мелко нарежьте зелень и добавьте в намазку. Еще раз хорошо перемешайте.
Шаг 7. Дайте намазке настояться в холодильнике хотя бы 30 минут перед подачей. Украсьте готовую намазку свежей зеленью перед подачей, чтобы добавить свежести и визуального привлекательности.
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