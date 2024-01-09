Согревающий тосканский суп: идеальное сочетание фасоли, тыквы и киноа

Рецепт не содержит глютена и животных продуктов, поэтому отлично подойдет для диетического рациона.

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В холодные зимние дни особенно приятно согреться горячим и сытным супом. Этот веганский Тосканский суп из белой фасоли с тыквой и киноа – идеальный выбор для зимнего обеда или ужина. Сочетание сытной фасоли, нежной тыквы и питательной киноа делает его не только полезным, но и невероятно вкусным. Рецептом вкусного супа, приготовление которого займет всего 45 минут, поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

тыква — 200 г;

консервированная белая фасоль — 250 г;

красный лук — 80 г;

капуста — 120 г;

резаные консервированные томаты — 200 г;

киноа — 25 г;

чеснок, перец чили, оливковое масло, соль;

паприка, розмарин, тимьян, орегано или итальянская смесь специй;

вода или овощной бульон.

Приготовление:

Шаг 1

Разогрейте в сотейнике столовую ложку оливкового масла. Добавьте мелко нарезанный красный лук, два измельченных зубчика чеснока и половину перца чили, нарезанного колечками.

Шаг 2

Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 3-4 минут. После этого добавьте паприку и сушеные травы по вкусу — тимьян, орегано, розмарин или итальянскую смесь специй.

Шаг 3

К обжаренным овощам добавьте нарезанную небольшими кубиками тыкву.

Шаг 4

Нашинкуйте капусту тонкой соломкой и добавьте в сотейник. Если используете кудрявую листовую тосканскую капусту (кале), добавьте ее за 10 минут до окончания готовки.

Шаг 5

Добавьте консервированные помидоры и белую фасоль.

Шаг 6

Насыпьте в суп киноа. Если вы не придерживаетесь безглютеновой диеты, киноа можно заменить мелкими макаронами, рисом или булгуром.

Шаг 7

Залейте 1,5 литра воды или овощного бульона. Добавьте соль по вкусу и варите после закипания примерно 20 минут на небольшом огне до готовности.

Шаг 8

Перед подачей посыпьте суп мелко нарезанным зеленым базиликом или другой любимой зеленью.

Этот веганский суп с фасолью отлично сохраняется в холодильнике до 3-4 дней, его также можно разлить по порционным контейнерам и заморозить для последующего использования. Наслаждайтесь согревающим и уютным вкусом этого прекрасного супа!

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