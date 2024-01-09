Как долго нужно варить брокколи, чтобы она стала хрустящей и не потеряла цвет

Брокколи — очень полезный овощ, который можно добавлять в первые блюда, гарниры и салаты, но важно правильно приготовить его, чтобы сохранить цвет и пикантны хруст.

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Независимо от того, что вы готовите на ужин, брокколи — отличный вариант для гарнира. Этот крестоцветный овощ выращивается круглый год, а это означает, что его практически всегда можно купить в супермаркете. Есть разные способы приготовления брокколи, но сварить можно довольно быстро, сохранив хрустящие яркие соцветия, которые можно подавать просто так или приправить маслом, сыром или чесноком. Однако есть один недостаток варки брокколи: за ней нужно внимательно следить. После того как вы бросили овощ в кастрюлю с кипящей водой, он готовится очень быстро, а это означает, что, если брокколи будет находиться в кастрюле хотя бы на минуту дольше, у вас получиться каша. Как долго нужно варить брокколи, чтобы она всегда была яркой и хрустящей. Об этом пишет Real Simple.

Как варить брокколи?

Фото: Freepik

Идеально отваренная брокколи имеет ярко-зеленый цвет и хрустящую нежную текстуру, что делает ее идеальным полезным гарниром в чистом виде или идеальной основой для сытного кусочка сливочного масла, щедрой порции лимонного сока или обильной порции сыра пармезан. Чтобы правильно отварит брокколи, придерживайтесь следующих правил.

Вымойте брокколи в холодной воде и тщательно обсушите.

Доведите до кипения кастрюлю с щедро подсоленной водой.

Тем временем отрежьте стебли брокколи, чтобы получились соцветия среднего размера. Постарайтесь, чтобы все соцветия были примерно одинакового размера, чтобы брокколи приготовилась равномерно.

Как только вода закипит, добавьте в кастрюлю соцветия брокколи. Готовьте без крышки 2–3 минуты. Вы поймете, что брокколи готова, когда она станет ярко-зеленой и нежной.

Откиньте брокколи на дуршлаг, переложите на тарелку и приправьте по вкусу.

Как долго варить брокколи

Фото: Freepik

Если вы следуете приведенному выше рецепту и варите соцветия брокколи среднего размера, им понадобится всего две-три минуты в кипящей воде, прежде чем они будут полностью готовы. Однако, если ваши соцветия брокколи крупнее, им может потребоваться дополнительно около 30 секунд, а если они меньше, они, скорее всего, будут полностью готовы менее, чем за две минуты.

Независимо от размера ваших соцветий брокколи, вы поймете, что они готовы, когда они станут ярко-зелеными, упругими и с хрустящей текстурой. Если вы хотите, чтобы брокколи была мягче, готовьте ее еще 30 секунд. Если брокколи начинает желтеть и становится мягкой, значит вы ее переварили.

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