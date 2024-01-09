Знакомое сочетание: рецепт салата с морковью и капустой

Обычно такой салат готовят летом. Впрочем, Евгений Клопотенко советует добавить один ингредиент, который изменит прочтение блюда.

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К привычному сочетанию моркови и капусты можно добавить картофель, чтобы прочтение салата стало более оригинальным. Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко делится рецептом зимней версии популярного блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

400 г капусты;

1 большая морковка (примерно 150 г);

4 большие картофелины (по 100-120 г);

50 г сметаны;

1 ст.л. сладкой горчицы;

1 ч.л. белого хрена.

Для начала моем картофель, выкладываем его в сотейник, заливаем водой и отвариваем до готовности в течение примерно 20 минут после закипания. Сливаем с него воду и оставляем остывать.

Шинкуем 400 г капусты, натираем на крупной терке одну морковку. Картофель нарезаем сперва начетверо дольками, а затем каждую дольку разрезаем пополам поперек.

В небольшой миске смешиваем 50 г сметаны, 1 ст.л. сладкой горчицы и 1 ч.л. белого хрена.

Выкладываем в миску капусту, морковь и картофель, заправляем их соусом и мешаем. По желанию можно добавить соль.

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