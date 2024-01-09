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Вкусно и полезно: как правильно готовить чечевицу

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Фото: Клопотенко | Чечевица

Чечевица — это бобы. Она содержит в себе много растительного белка.

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Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом приготовления полезного блюда.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 200 г зеленой чечевицы;
  • 1-2 звездочки бадьяна;
  • 20 г сливочного масла (или 1 ст. л. оливкового масла);
  • соль по вкусу.

Для начала промываем чечевицу, кладем ее в кастрюлю и добавляем воду. Берем на одну часть бобов и три части воды. Добавляем соль и ставим на большой огонь.

Добавляем 1-2 звездочки бадьяна. Ведь чечевица с анисом прекрасно сочетаются на молекулярном уровне. Если не любите его, то можно добавить специи на свое усмотрение: лавровый лист, чеснок, стебли петрушки, душистый перец.

Когда вода закипит, уменьшаем огонь до среднего и варим до готовности около 20-25 минут. Попробуйте: если чечевица мягкая, значит, готова.

Откидываем чечевицу на дуршлаг, даем стечь остаткам воды и возвращаем в кастрюлю. Добавляем сливочное масло. Ароматный гарнир готов.

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