Вкусно и полезно: как правильно готовить чечевицу
Чечевица — это бобы. Она содержит в себе много растительного белка.
Украинский ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко делится рецептом приготовления полезного блюда.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 г зеленой чечевицы;
- 1-2 звездочки бадьяна;
- 20 г сливочного масла (или 1 ст. л. оливкового масла);
- соль по вкусу.
Для начала промываем чечевицу, кладем ее в кастрюлю и добавляем воду. Берем на одну часть бобов и три части воды. Добавляем соль и ставим на большой огонь.
Добавляем 1-2 звездочки бадьяна. Ведь чечевица с анисом прекрасно сочетаются на молекулярном уровне. Если не любите его, то можно добавить специи на свое усмотрение: лавровый лист, чеснок, стебли петрушки, душистый перец.
Когда вода закипит, уменьшаем огонь до среднего и варим до готовности около 20-25 минут. Попробуйте: если чечевица мягкая, значит, готова.
Откидываем чечевицу на дуршлаг, даем стечь остаткам воды и возвращаем в кастрюлю. Добавляем сливочное масло. Ароматный гарнир готов.
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