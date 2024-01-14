Слоеный салат "Паутинка" с курицей: рецепт красивого и вкусного блюда
Салат с куриным филе, маслинами и морковью по-корейски порадует ваших близких и гостей не только своим внешним видом, но и невероятно богатым вкусом. Каждый его слой гармонично сочетается, создавая уникальное гастрономическое наслаждение.
Салат "Паутинка" — это вкусное и оригинальное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Сочетание курицы, моркови по-корейски, сыра и других ингредиентов создает не только прекрасный вкус, но и аппетитный вид, пишет Vitok.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся следующие продукты:
- куриное филе — 300 г;
- морковь по-корейски — 200 г;
- твердый сыр — 150 г;
- консервированный горошек — 1 банка;
- черные маслины — 50 г;
- шампиньоны — 200 г;
- майонез — для заправки;
- зелень для украшения;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 2. Шампиньоны нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на сковороде до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. Сыр натрите на крупной терке.
Шаг 4. На плоское блюдо выложите первый слой из курицы, равномерно смажьте майонезом.
Шаг 5. Следующий слой — шампиньоны, также смажьте майонезом.
Шаг 6. Распределите морковь по-корейски.
Шаг 7. Добавьте слой консервированного горошка.
Шаг 8. Последний слой — натертый сыр.
Шаг 9. Украсьте салат маслинами, создавая эффект "паутины".
Шаг 10. Украсьте салат свежей зеленью перед подачей.
Читайте также:
Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза
Салат с консервированной фасолью и свежими овощами
Салат с куриной печенью, грибами, маслинами и болгарским перцем