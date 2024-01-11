Как справиться с внезапной панической атакой: советы экспертов

Тревожными расстройствами страдают миллионы взрослых людей по всему миру. Но есть способы справиться с внезапным приступом тревоги.

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Панические атаки (ПА) – это внезапные приступы сильного страха. Приступы панической атаки развиваются быстро, их длительность варьирует от нескольких минут до часа. ПА – один из симптомов панического расстройства, фобий, депрессии, эндокринологических и сердечно-сосудистых заболеваний, посттравматического стрессового синдрома и некоторых других состояний. Так как это внезапное чувство охватывает человека внезапно и может случится в любой момент, есть несколько способов, как справиться с приступом. Об этом пишет Byrdie.

Если вы переживаете внезапный приступ тревоги и паники, то эксперты знают, как можно справиться с этим трудным временем.

Каковы симптомы панической атаки?

"Общие симптомы — учащенное или учащенное сердцебиение, потливость, озноб, чувство слабости, головокружение, слабость и одышка" — говорит доктор Остин Грегг, генеральный директор Connections Wellness Group . Симптомы обычно длятся 30 минут или более, достигая пика примерно через 10 минут. Грегг также отмечает разницу между приступом паники и панической атакой. При приступе паники ваш организм постепенно начинает беспокоиться о предстоящей ситуации и ожидает негативного исхода. Это может сопровождаться учащенным сердцебиением, стеснением в груди и т. д. Однако при панической атаке симптомы становятся внезапными и более изнурительными по своей природе, говорит он. И то, и другое может происходить одновременно: вы можете испытывать тревогу по поводу какой-то ситуации, а затем почувствовать неминуемую опасность и испытать паническую атаку.

Что вы можете сделать, чтобы найти источник беспокойства?

Грегг говорит, что настоятельно рекомендуется поговорить с терапевтом, чтобы помочь сузить причину ваших симптомов. Если вы не можете кого-то увидеть, он говорит, что методы медитации и осознанности "предоставляют кому-то намеренное пространство для размышлений о том, что может быть причиной его беспокойства".

Эксперты призывают искать закономерности и даже вести журнал.

Можете ли вы предотвратить приступы паники или уменьшить симптомы, когда вы находитесь на грани их возникновения?

"Наша автономная нервная система работает по принципу "все или ничего". Это означает, что если мы сможем отключить какой-то ее компонент, на это отреагирует вся система", — объясняет Грегг. Поэтому, когда симпатическая нервная система включается в работу (это реакция вашего тела "бей или беги"), мы сможем срезать траекторию панической атаки, быстро применив методы глубокого дыхания и заземления, которые запускают парасимпатическую нервную систему, успокаивая вас.

Эксперты рекомендуют практиковать глубокое дыхание и произносить аффирмации, повторять такие фразы, как: "Это паническая атака, и она скоро закончится" или "У меня паническая атака, и со мной все будет в порядке".

Если в какой-то момент жизни у вас случилась паническая атака, гарантированно ли она вернется?

Тревога – это не пожизненное заключение. Особенно если тревога вызвана каким-то конкретным событием, например смертью члена семьи или разводом, со временем симптомы обычно утихают. Однако если у вас есть тревожное или паническое расстройство, ваше тело, скорее всего, продолжит реагировать таким же образом. А если панические атаки носят тяжелый, регулярный характер и мешают вашей жизни, вы можете поговорить с психиатром или терапевтом о назначении лекарств.

Вот короткий список советов, как справиться с паникой:

Подышите глубоко. Сосредоточьтесь на своем дыхании, сделайте глубокий медленный вдох через нос, вдыхайте на счет четыре. Ощутите, как воздух наполняет вашу грудь и живот. Задержите на секунду дыхание. И медленно выдыхайте через рот на счет шесть. Глубокое дыхание поможет уменьшить симптомы паники во время приступа.

Признайте, что у вас паническая атака. Признавая это, вы можете напомнить себе, что это временно, оно пройдет, и что вы в порядке.

Закройте глаза. Если вы находитесь в быстро меняющейся среде с большим количеством стимулов, чтобы уменьшить раздражение, закройте глаза. Это поможет блокировать любые дополнительные стимулы и сосредоточиться на дыхании.

Практикуйте осознанность. Поскольку приступы паники могут вызывать чувство отрешенности или оторванности от реальности, необходимо вернуться в реальность. Для этого сосредоточьтесь на физических ощущениях, потрогайте что-нибудь, понюхайте, послушайте, рассмотрите. Подойдет даже простое украшение, которые вы носите на себе.

Представьте себе свое ресурсное место, место, где вы могли бы быть счастливы. Это может быть реальный или выдуманный объект.

Прогуляйтесь на свежем воздухе. Даже небольшая физическая активность помогает выработке эндорфинов, которые улучшают настроение.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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