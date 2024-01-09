Как отучить кошек лазить по шторам: 11 проверенных методов

Шторы для кошек – еще один способ для животных развлечься и выплеснуть свою энергию. Однако внешнему виду штор это идет явно не на пользу: на ткани появляются разрывы и затяжки.

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Владельцы кошек наверняка неоднократно сталкивались с тем, что особенно молодые животные обожают карабкаться по шторах вверх, в результате чего на ткани появляются затяжки, разрывы, а тюль и вовсе выглядит плачевно. Как отучить животных лезть на шторы, рассказал ресурс Сatster.

Альтернатива шторам

Если у вашей кошки нет "официальных" мест для лазания, возможно, она захочет воспользоваться занавесками, потому что это лучшее, что можно сделать. Сделайте ее жизнь немного более увлекательной, установив для нее такие вещи как кошачьи деревья, гамаки и полки, на которые она сможет залезть.

Поместите кошачье дерево у окна

Размещение кошачьего дерева или столба для лазанья у окна преследует две цели: оно отвлекает кошку от лазания по шторам и дает ей прекрасный вид на внешний мир, который может развлекать ее часами.

Сделайте шторы менее доступными

Это может сделать перспективу лазить по занавескам менее увлекательной для животного. Используйте завязки или найдите способ подвернуть их вверх, чтобы пушистый друг не мог до них дотянуться. Однако это, возможно, не самый визуально привлекательный вариант, имейте в виду.

Фото: Freepik

Обработайте шторы отпугивающим средством

Как вариант — нанести на шторы отпугивающий спрей, безопасный для кошек. Они часто содержат ароматы, такие как цитрусовые (запах, которые кошки действительно не любят) и предназначены для того, чтобы не дать кошкам царапать мебель или ходить в туалет там, где не положено. Нет никакой гарантии, что это отпугнет каждую кошку, но некоторые могут понюхать и решить, что оно того больше не стоит.

Держите кошку занятой

Недостаток умственной активности может привести к тому, что кошка начнет исследовать запрещенные участки дома. Попробуйте перенаправить внимание вашей любимицы на игрушки или, например, кормушки-пазлы. Если вы собираетесь пойти по делам, оставьте несколько интересных игрушек, чтобы кошка была чем-то занята.

Тренируйте кошку

Недостаток физической активности может привести к скуке, разочарованию и новым попыткам залезть на шторы. Используйте игрушки-дразнилки, лазеры, мячи и игрушечные мыши — все что угодно, что заставит кошку двигаться и утомит ее. Попробуйте добавить в свой распорядок дня несколько игровых занятий — они не обязательно должны быть долгими. Даже 10 минут за раз — это вполне нормально.

Замените шторы жалюзи

Если вы все равно подумывали о некоторых изменениях в декоре, возможно, сейчас самое время сменить шторы на вертикальные жалюзи. Кошкам гораздо труднее вцепиться когтями в них, чем в горизонтальные жалюзи или традиционные шторы.

Немедленное перенаправление

Когда вы видите, что кошка готовится наброситься на шторы, попробуйте немедленно изменить ее поведение, подняв ее и перенеся на более подходящий объект, например, кошачье дерево. Выбирайте комплекс, на котором есть множество различных укрытий, гамаков и платформ, способных удовлетворить все потребности животного в лазании. После нескольких раз такого поведения с вашей стороны кошка поймет, что шторы – запретное место для ее игр.

Фото: Freepik

Положите фольгу

Многим кошкам не нравится ощущение и звук алюминиевой фольги, поэтому размещение нескольких листов фольги у основания штор может заставить животное дважды подумать, прежде чем лазить по ним.

Попробуйте отпугивающий детектор движения

Средства сдерживания движения работают, издавая пронзительный звук, который кошки слышат, а люди – нет. По сути, цель состоит в том, чтобы заставить кошку бежать в направлении, противоположном тому, от чего вы хотите, чтобы она держалась подальше. Как и в случае с другими отпугивающими средствами, такими как алюминиевая фольга и спреи-репелленты для домашних животных, нет никакой гарантии, что они подействуют на каждую кошку, но этот вариант стоит рассмотреть.

Ограничьте доступ

Если кошка особенно любит лазить по определенным шторам в доме, и все попытки остановить ее не работают, последним средством может быть полная блокировка доступа животного к шторам, вплоть до запрета входить в комнату.

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