Собаки и кошки в морозы: как не дать домашним питомцам замерзнуть

Животные, кошки и собаки, страдают от холода также, как и их хозяева. Важно соблюдать правила, чтобы обеспечить их безопасность.

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Мы живем в стране, где зимой бывает холодно. Так что мы привычно достаем из шкафа теплые вещи. Но зачастую забываем про наших домашних питомцев, которые также страдают от холодов. Особенно это касается собак, которые выходят на прогулку. Как уберечь своих питомцев от мороза, пишет American Humane.

Если вы живете в регионе, где возможны длительные снежные бури, то заранее запаситесь всем необходимым и не выпускайте животных на улицу. Во время зимней бури вы не сможете выйти из дома в течение нескольких дней.

Зимой оставляйте шерсть ваших питомцев немного длиннее, чтобы обеспечить больше тепла. В холодную погоду следует избегать походов к грумеру. Если у вас короткошерстные породы, подумайте о том, чтобы подарить им пальто или свитер, закрывающий их от шеи до хвоста и вокруг живота.

Купая собак в холодную погоду, убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем выводить их на улицу порезвиться или прогуляться.

Выгуливая собак в плохую погоду, держите их на поводке. Собаке легче заблудиться в условиях зимнего шторма — зимой теряется больше собак, чем в любое другое время года. И не забудьте чипировать и прикреплять идентификационные бирки к своим собакам и кошкам!

Привяжите своих питомцев на поводке, если поблизости есть замерзшие пруды, озера или реки, поскольку свободные домашние животные могут проломить лед и быстро погибнуть от переохлаждения до того, как их спасут.

Собираясь прибраться в доме со своим новым щенком, помните, что щенки более восприимчивы к холоду, чем взрослые собаки. В холодную погоду или плохую погоду вам, возможно, придется избегать прогулок по нужде. Так что воспользуйтесь пеленками и не выводите щенка на улицу.

Держите своих питомцев внутри как днем, так и ночью. Тот факт, что у них есть мех, не означает, что они могут выдерживать низкие температуры.

Если собак оставляют на улице, у них должно быть укрытие без сквозняков, достаточно большое, чтобы в них можно было стоять и поворачиваться, но при этом достаточно маленькое, чтобы сохранять тепло тела. Используйте слой соломы или другого подстилочного материала, чтобы изолировать их от холода. Убедитесь, что вход в укрытие обращен от направления ветра и снега.

Держите кошек дома. Кошки могут замерзнуть в холодную погоду без укрытия. Иногда кошки, оставленные на улице в холодную погоду, ищут укрытие и тепло под капотами автомобилей и получают травмы или погибают, когда машину заводят.

Перед тем, как завести машину, несколько раз громко постучите по капоту автомобиля и загляните под автомобиль.

Отправляясь с домашними животными в туалет, оставайтесь с ними. Если вам слишком холодно стоять на улице, вероятно, вашим питомцам тоже слишком холодно.

Если ваш питомец находится на улице в холодную погоду:

Помните, что для поддержания тепла требуются дополнительные калории. Зимой уличным животным обычно требуется больше калорий, поэтому кормите их соответственно, когда температура падает.

Следите за миской с пресной водой вашего питомца. Если она без подогрева, то вода может замерзнуть.

Соль и антиобледенители. Многие домашние животные любят выходить на улицу, чтобы порезвиться и топтаться по снегу, но многие люди используют мощную соль и химикаты на своих тротуарах, чтобы бороться с образованием льда. Тщательно мойте лапы, ноги и живот ваших питомцев после того, как они были на улице, чтобы предотвратить проглатывание токсичных веществ, а также предотвратить пересыхание и раздражение подушечек. Признаки отравления токсичными веществами включают чрезмерное слюнотечение, рвоту и депрессию.

Когда вы выпускаете своих питомцев с прогулки или возни на улицу, обязательно вытирайте им лапы и нижнюю часть тела — как можно скорее убирайте ледяные шарики, так как они могут вызвать обморожение. После пребывания на улице проверьте лапы, уши и хвост вашего питомца на предмет обморожения. Обмороженная кожа обычно выглядит бледной или серой, и ее можно лечить, обернув участок сухим полотенцем, чтобы постепенно согреть его. Если вы подозреваете обморожение, проконсультируйтесь с ветеринаром.

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