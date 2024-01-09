Крем и перчатки: как сохранить ногти и кожу рук в морозы

В холода стоит тщательно ухаживать за своими руками, ведь они могут потерять влагу и кожа станет сухая. Есть несколько простых шагов, чтобы предотвратить это.

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Особенно зимой наши ногти и руки нуждаются в дополнительном уходе, поскольку холодный и сухой воздух может способствовать потере влаги и раздражению кожи, однако есть способы, как сохранить свои руки в морозы в лучшем состоянии. Об этом пишет GQ.

Несколько советов по уходу за ногтями и руками зимой:

Увлажнение:

Используйте кремы или лосьоны для рук, чтобы удержать влагу в коже.

Наносите крем или специальное масло на руки после каждого умывания и перед сном.

Защита от холода:

Обязательно носите перчатки во время выхода на улицу, чтобы защитить руки от холода и ветра.

Избегайте горячей воды:

Мытье рук горячей водой может высушивать кожу. Используйте теплую воду и мягкие моющие средства.

Обрезание ногтей:

Обрезайте ногти регулярно, стараясь избавляться от закругления углов, чтобы избежать вросших ногтей.

Применение масла для кутикулы:

Используйте специальные масла для ухода за кутикулой, чтобы удержать ее увлажненной и предотвратить ее отделение.

Правильный пищевой режим:

Обеспечьте свою диету достаточным количеством витаминов и минералов, в частности витамина Е, поддерживающего здоровье кожи и ногтей.

Тщательная гигиена:

Помните о регулярном мытье рук, но избегайте агрессивных моющих средств, которые могут высушивать кожу.

Защита от солнца:

Зимой солнце может также быть агрессивным. Используйте крем с защитой от солнца, особенно на открытых участках кожи.

Напомним, как правильно мыть голову.

Также Фокус писал о правильном уходе за волосами зимой.