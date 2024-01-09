С чем ни в коем случае нельзя смешивать гречку: 3 популярных продукта

Несмотря на то, что сочетание этих продуктов с гречневой крупой весьма распространено в меню, пользы от таких блюд организму нет никакой. Некоторые ингредиенты просто нейтрализуют свойства крупы.

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Пользу гречки сложно переоценить. Она содержит легко усваиваемый белок и богата пищевыми волокнами. Они создают чувство сытости, помогают вывести из организма шлаки и токсины, благодаря чему гречка весьма "приглянулась" спортсменам, а также приверженцам вегетарианства и здорового образа жизни. Многие уверені, что она сочетается с любыми продуктами, однако это не так. С чем не стоит употреблять гречку, пишет FoodOboz.

Молоко

Гречка с молоком – блюдо, которые многие сами ели в раннем детстве и сейчас кормят им уже своих детей. Однако никакой пользы растущему организму это не принесет, поскольку гречка содержит фитиновую кислоту. Она может взаимодействовать с кальцием, магнием, цинком и железом и ухудшает усвоение содержащейся в молоке лактозы. В результате эти компоненты очень плохо усваиваются, поэтому крупы и молоко теряют свою пользу. С безлактозным молоком есть гречку можно.

Яйца

Очень распространенным блюдом на завтрак или обед является гречневая каша с поджаренным яйцом. Несмотря на то, что это вкусно и быстро, как и в первом случае, пользы организму от подобного приема пищи не будет. Растворимые волокна, содержащиеся в гречке, замедляют усвоение белка, из-за чего может возникнуть вздутие живота и тяжесть в желудке.

Черный чай

Ни в коем случае не стоит запивать гречневую кашу черным чаем. В нем содержатся танины, снижающие биодоступность содержащегося в гречке железа. Если у вас есть привычка пить чай с гречкой, замените его на овощные соки или простую воду.

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