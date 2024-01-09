Как избавиться от кошачьего запаха в доме

Домашние животные — это не только о заботе, доброте и любви, это также о неприятном запахе, шерсти и испорченных вещах. Владельцы домашних животных как никто другой знают на что способны эти четвероногие. Однако, какими бы вредными они не были, их владельцы продолжают любить их и беспокоиться. Если вы только планируете завести пушистого друга, тогда вам стоит быть готовым, к кардинальным изменениям в вашей жизни.

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Ни для кого не секрет, что четвероногие друзья человека — коты и собаки, любят метить территорию. Это течет в их крови, поэтому искоренить это почти невозможно. Эту привычку они реализовывают с помощью мочи, которая имеет ярко выраженный запах. Одно дело, когда они делают это на прогулке, а другое, когда в доме. Поэтому, чтобы быть готовым, вам стоит знать действенные способы, как избавиться от неприятных запахов мочи животных с ваших вещей, пишет royalcanin.

Начнем с котов. Пожалуй, хоть раз в жизни каждый слышал этот неприятный запах кошачьей мочи. Он имеет ярко выраженный аромат и сложно выводится из вещей. Именно поэтому стоит знать действенные методы, которые могут вам в этом помочь.

Как вывести запах кошачьей мочи

Свежие метки кота

Если вы сразу заметили, что произошел неприятный инцидент и ваш четвероногий друг по каким-то причинам нассал вам на ковер или диван, тогда оперативно стоит отреагировать. Возьмите соль, гранулированный наполнитель, или что-то способное максимально впитать в себя жидкость. После стоит сразу же смыть место химическими средствами.

Если же вы узнали о поступке домашнего любимца лишь почувствовав неприятный запах, который образовался уже после, тогда вам стоит знать народные методы, которые помогут от него избавиться.

Конечно всегда можно приобрести химические средства, которых сейчас десятки и даже сотни, но если, например, у вас нет времени, или на пороге гости, тогда попробуйте проверенные народные методы.

Уксус

На помощь всегда придет верный помощник — уксус. Его всегда можно найти на кухне. Соедините уксус с водой в пропорции 3 к 1. Возьмите распылитель и нанесите на место с которого распространяется запах кошачьей мочи. Смывать уксус не нужно, поскольку он должен нейтрализовать запах.

Можно попробовать пропорцию 1 к 1, но тогда будьте готовы к ярко выраженному запаху уксуса. После высыхания он исчезнет.

Фото: The Allan family

Сода

Сода всегда была проверенным и надежным методом на все случаи жизни. Борьба с запахом кошачьей мочи не исключение. Для этого соедините пищевую соду с перекисью и средством для мытья посуды. Нанесите смесь на ковер или место проникновения мочи кота и очистите щеткой. После почистите место пылесосом.

Глицерин

Глицерин идеальный вариант для борьбы с застарелыми следами. Его необходимо нанести на место поражения, однако после 30 минут место тщательно вымыть с мылом.

Спирт

Как вариант на помощь придет этиловый спирт, или обычная водка. Они помогут устранить яркий запах мочи кота. Однако с этим методом стоит быть осторожным, он может повредить вещи, ковер или мебель.

Йод

Если запах кошачьей мочи распространяется из темного покрытия, тогда как вариант можно попробовать йодный раствор. Для этого в 200 миллилитров воды добавить шесть капель йода. Затереть место поражения мочой и дать высохнуть. Коты не очень любят запах йода, поэтому, вероятнее всего, в этом месте больше вредить не будет. Однако, помните, что этот метод актуален только для темных поверхностей.

Как не сделать хуже

Ни в коем случае не пытайтесь перебить запах кошачьей мочи хлором. Этот способ не просто не действенный, он сделает только хуже и вонь будет еще отчетливее.

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