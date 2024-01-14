Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Лайт

Сырный суп с куриным филе и картофелем: вкусный и простой рецепт

суп, блюдо, еда, тарелка, ложка, зелень
Фото: 1000.menu | Сырный суп

Диетический суп с курицей получается не только вкусным и питательным, но и очень ароматным, что делает его идеальным выбором для любого стола.

Related video

Сырный суп — это насыщенное и сытное блюдо, идеально подходящее для семейного обеда или ужина. Добавление куриного филе делает суп еще более питательным и вкусным, пишет Апостроф.

Ингредиенты

Для приготовления супа понадобятся следующие продукты:

  • куриное филе — 300 г;
  • куриный бульон — 1 л;
  • картофель — 2-3 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • лук — 1 головка;
  • твердый сыр — 200 г;
  • сливки — 100 мл;
  • масло растительное — 2 столовые ложки;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • зелень для декорирования.

Приготовление

Шаг 1. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Морковь натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и обжаривайте вместе еще пару минут.

Шаг 3. В кастрюле доведите куриный бульон до кипения, добавьте картофель и варите до полуготовности.

Шаг 4. В суп добавьте куриное филе и варите до полной готовности мяса.

Шаг 5. Натрите сыр на мелкой терке и добавьте в суп. Влейте сливки, постоянно помешивая. Варите суп на медленном огне до полного растворения сыра.

Шаг 6. Посолите и поперчите суп по вкусу. Дайте ему покипеть еще несколько минут.

Шаг 7. Перед подачей украсьте суп свежей зеленью. Сырный суп с курицей подается горячим.

Читайте также:

Согревающий тосканский суп: идеальное сочетание фасоли, тыквы и киноа

Картофельный суп: рецепт сытного зимнего блюда

Суп марсельских рыбаков: классический рецепт Буйабес с рыбой и морепродуктами