Рецепт вкусного заварного крема: для тортов и пирожных

Заварной крем прекрасно сочетается с различными десертами, добавляя им нежность и изысканный вкус.

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Заварной крем — это классический десертный компонент, который прекрасно подходит для наполнения тортов, эклеров или просто как самостоятельный десерт. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его любимым выбором для многих сладкоежек, сообщает УНИАН.

Ингредиенты

Для приготовления крема необходимы такие продукты:

яйца куриные — 3 штуки;

сахар — 150 г;

молоко — 500 мл;

мука пшеничная — 3 столовые ложки;

ванильный сахар — 1 пакетик;

масло сливочное — 50 г.

Приготовление

Шаг 1. В небольшой кастрюле подогрейте молоко до теплого состояния, но не доводите до кипения. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до светлого цвета.

Шаг 2. В яично-сахарную смесь добавьте муку и ванильный сахар, тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 3. Постепенно введите теплое молоко в яичную смесь, постоянно помешивая. Затем перелейте всю смесь обратно в кастрюлю и, постоянно помешивая, варите на медленном огне до загустения. Важно не дать крему закипеть, чтобы яйца не свернулись.

Шаг 4. Как только крем загустеет, снимите его с огня и добавьте сливочное масло. Перемешайте до полного растворения масла.

Шаг 5. Перелейте крем в чистую миску и накройте пленкой так, чтобы пленка касалась поверхности крема (это предотвратит образование пленки). Оставьте крем остывать до комнатной температуры, а затем уберите в холодильник.

Шаг 6. Перед подачей крем можно взбить миксером для придания дополнительной пышности и легкости. Используйте крем в качестве начинки для кондитерских изделий или как самостоятельный десерт, украшенный свежими ягодами или шоколадной стружкой.

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