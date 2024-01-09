Как в домашних условиях приготовить вкусный мясной деликатес — куриная бастурма
Бастурма — это мясной вяленый деликатес, который идеально подходит на праздничном столе, к бокалу вина, или просто как вариант перекуса. Ошибочным является мнение, что это мясо можно приобрести только в магазине, или профессионалов, которые разбираются в этом. Но на самом деле, бастурму можно приготовить и самостоятельно дома. Ее рецепт прост в исполнении и получается не менее вкусно чем из магазина.
Для приготовления бастурмы по рецепту футблогера Армины вам понадобится только куриная грудка и специи и уже через неделю вы будете смаковать вяленый деликатес.
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки;
- соль;
- 3 столовые ложки паприки;
- 3 столовые ложки чамани (кавказская приправа для мяса);
- 1 чайная ложка черного перца;
- 1 свекла;
- 4 зубчика чеснока;
- вода.
Способ приготовления
Шаг 1
Куриное филе моем и очищаем от плевы.
Шаг 2
В миске делаем хорошую подушку из соли, затем каждый кусок курицы хорошо обваливаем в соли, аккуратно укладываем друг возле друга. Сверху также посыпаем солью. Накрываем миску пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 дня в холодильник.
Шаг 3
Когда пройдет 2 дня достаем курицу из холодильника и промываем под проточной водой. После мясо надо оставить на два часа, чтобы оно вымочилось в воде.
Шаг 4
Далее отправляем мясо под пресс и держим в холодильнике еще 2 дня.
Шаг 5
После этого убираем мясо из-под пресса и сушим в холодном месте 3 дня. Далее готовим смазку, смазываем мясо, и сушим еще 3 дня в холодном месте.
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