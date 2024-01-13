Простой секрет идеальной отварной куриной грудки: мясо будет нежным и сочным
Эта идеальная отварная куриная грудка порадует вас своим вкусом и простотой приготовления. Она станет отличным дополнением к вашим другим кулинарным шедеврам.
Приготовление идеальной отварной куриной грудки — это удивительно простой и универсальный рецепт, который подойдет для многих случаев. Этот способ готовки не только экономит ваше время, но и обеспечивает получение невероятно сочного куриного филе. Отварная куриная грудка идеально подходит для салатов, бутербродов, сэндвичей и может храниться в холодильнике в течение 2-3 дней. Простым секретом идеальной отварной куриной грудки поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- куриное филе (грудка без кожи) — 650 г;
- сельдерей — 2-3 веточки;
- укроп — 2-3 веточки;
- чеснок — 2 зубчика;
- черный перец — по вкусу;
- молотая куркума — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- морская соль — 10 г (дополнительно соль для бульона);
- сахар — 7 г;
- вода.
Приготовление
Шаг 1
Подготовьте куриное филе: снимите кожу, разделите на два филе. Промойте мясо холодной водой, затем положите в миску или контейнер, добавьте морскую соль и сахар. Вотрите приправы в мясо, как бы массажируя его, и оставьте филе на 2 часа при комнатной температуре. После этого уберите грудку в холодильник на 8-10 часов.
Шаг 2
В кастрюлю положите укроп, сельдерей, чеснок, черный перец. Добавьте куркуму, сушеный чеснок и немного соли (примерно 3/4 чайной ложки на 1-1.5 л воды).
Шаг 3
Залейте литром воды и доведите до кипения.
Шаг 4
Положите куриное филе в кипящую воду.
Шаг 5
Доведите снова до кипения и варите 10-12 минут. Затем выключите нагрев, накройте кастрюлю крышкой, укутайте полотенцем и оставьте на 1 час.
Шаг 6
Достаньте грудку из кастрюли и оставьте в холодильнике на несколько часов. Это позволит мясу стать более плотным, и оно будет легко резаться на тонкие ломтики.
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