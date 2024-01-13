Простой секрет идеальной отварной куриной грудки: мясо будет нежным и сочным

Эта идеальная отварная куриная грудка порадует вас своим вкусом и простотой приготовления. Она станет отличным дополнением к вашим другим кулинарным шедеврам.

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Приготовление идеальной отварной куриной грудки — это удивительно простой и универсальный рецепт, который подойдет для многих случаев. Этот способ готовки не только экономит ваше время, но и обеспечивает получение невероятно сочного куриного филе. Отварная куриная грудка идеально подходит для салатов, бутербродов, сэндвичей и может храниться в холодильнике в течение 2-3 дней. Простым секретом идеальной отварной куриной грудки поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

куриное филе (грудка без кожи) — 650 г;

сельдерей — 2-3 веточки;

укроп — 2-3 веточки;

чеснок — 2 зубчика;

черный перец — по вкусу;

молотая куркума — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

морская соль — 10 г (дополнительно соль для бульона);

сахар — 7 г;

вода.

Приготовление

Шаг 1

Подготовьте куриное филе: снимите кожу, разделите на два филе. Промойте мясо холодной водой, затем положите в миску или контейнер, добавьте морскую соль и сахар. Вотрите приправы в мясо, как бы массажируя его, и оставьте филе на 2 часа при комнатной температуре. После этого уберите грудку в холодильник на 8-10 часов.

Шаг 2

В кастрюлю положите укроп, сельдерей, чеснок, черный перец. Добавьте куркуму, сушеный чеснок и немного соли (примерно 3/4 чайной ложки на 1-1.5 л воды).

Шаг 3

Залейте литром воды и доведите до кипения.

Шаг 4

Положите куриное филе в кипящую воду.

Шаг 5

Доведите снова до кипения и варите 10-12 минут. Затем выключите нагрев, накройте кастрюлю крышкой, укутайте полотенцем и оставьте на 1 час.

Шаг 6

Достаньте грудку из кастрюли и оставьте в холодильнике на несколько часов. Это позволит мясу стать более плотным, и оно будет легко резаться на тонкие ломтики.

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