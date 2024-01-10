Три знака Зодиака, которым нельзя ни с кем ссориться в январе 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в первый месяц года стоит быть особо осторожными с конфликтами. Именно в январе это может привести к неприятным последствиям.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака нельзя ни с кем вступать в конфликты в ближайшие недели.

Весы

На протяжении всего месяца Весы будут особенно чувствительными к энергии окружающих. Остерегайтесь конфликтов и любых словесных стычек с кем-либо, чтобы избежать эмоционального перегрева, так как ваша уязвимость может привести к более сложным ситуациям, из которых будет тяжело выйти.

Водолей

В начале года Водолеи могут столкнуться с повышенным уровнем стресса и тревоги, а конфликты могут только ухудшить их состояние. Постарайтесь поддерживать гармонию в отношениях с окружающими, иначе неприятные последствия могут повлиять на ваше эмоциональное благополучие. Особенно это касается личных отношений с партнером.

Дева

В январе 2024 года Девы могут ощущать давление со стороны и ответственность в рабочей сфере. Избегайте ссор и напряженных ситуаций с коллегами и начальством, чтобы сохранить ясность ума и избежать дополнительного стресса, который может повлиять на ваши профессиональные обязательства.

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