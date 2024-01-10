10 января 2024 года: Григория Нисского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя сквернословить и наговаривать на кого-то, а также заниматься тяжелой работой по дому. Если сегодня много снега, то и хлеба много будет.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святителя Григория Нисского. Григорий Нисский выростал в окружении благочестивой семьи — его братом был Василий Великий, а сестра — преподобная Макрина. Несмотря на то, что ему пришлось обучаться в нехристианской школе, он продолжал служить Богу, самостоятельно изучать философию, а позже стал учителем.
Также 10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро.
Что нельзя делать 10 января:
- сквернословить и наговаривать на кого-то;
- заниматься тяжелой работой по дому;
- стричься и бриться;
- загадывать будущее;
- употреблять много алкоголя.
Народные приметы и поверья:
- на деревьях иней – лето будет холодным;
- ветер с юга — к летним грозам;
- погода ясная — к жаркому лету;
- если снега много — то и хлеба много будет;
- если иней не проходит с вечера вчерашнего дня — скоро испортится погода.
День ангела празднуют:
Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.
Родились в этот день:
1597 год — Петр Могила, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1632—1647), добившийся независимости православной церкви;
1934 год — Леонид Кравчук (ум. 2022), первый президент Украины (1991—1994);
1944 год — Фрэнк Синатра-мл., американский певец и актер;
1981 год — Алан Бадоев, украинский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий.
А также в этот день:
1863 год — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км);
2001 год — первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.