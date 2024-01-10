10 января 2024 года: Григория Нисского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя сквернословить и наговаривать на кого-то, а также заниматься тяжелой работой по дому. Если сегодня много снега, то и хлеба много будет.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святителя Григория Нисского. Григорий Нисский выростал в окружении благочестивой семьи — его братом был Василий Великий, а сестра — преподобная Макрина. Несмотря на то, что ему пришлось обучаться в нехристианской школе, он продолжал служить Богу, самостоятельно изучать философию, а позже стал учителем.

Также 10 января в Украине и мире празднуют Всемирный день метро.

Что нельзя делать 10 января:

сквернословить и наговаривать на кого-то;

заниматься тяжелой работой по дому;

стричься и бриться;

загадывать будущее;

употреблять много алкоголя.

Народные приметы и поверья:

на деревьях иней – лето будет холодным;

ветер с юга — к летним грозам;

погода ясная — к жаркому лету;

если снега много — то и хлеба много будет;

если иней не проходит с вечера вчерашнего дня — скоро испортится погода.

День ангела празднуют:

Анатолий, Григорий, Зиновий, Макар, Павел, Петр, Феофан.

Родились в этот день:

1597 год — Петр Могила, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1632—1647), добившийся независимости православной церкви;

1934 год — Леонид Кравчук (ум. 2022), первый президент Украины (1991—1994);

1944 год — Фрэнк Синатра-мл., американский певец и актер;

1981 год — Алан Бадоев, украинский кинорежиссер, клипмейкер и телеведущий.

А также в этот день:

1863 год — в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (3,6 км);

2001 год — первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии". Через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.