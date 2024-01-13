Быстро, вкусно, необычно: оладьи с тунцом и кукурузой

Эти аппетитные оладьи готовятся очень легко и быстро, а результат доставит вам настоящее удовольствие.

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Оладьи из тунца и кукурузы — это отличное решение для ужина или ланч-бокса в будние дни. Такие несладкие оладьи можно подавить как горячими, так и холодными, после остывания они не теряют своих вкусовых качеств. Рецептом оригинального блюда, которое готовится меньше получаса, поделился сайте Taste.

Ингредиенты:

замороженные зерна кукурузы — 240 г;

куриные яйца — 3 шт.;

пшеничная мука — 100 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

молоко — 60 мл;

замороженные кабачки — 100 г;

консервированный тунец — 425 г.

Приготовление:

Шаг 1

Отварите кукурузу в кастрюле с кипящей водой до готовности. Затем промойте ее под холодной водой и хорошо слейте. Можно использовать консервированную кукурузу вместо замороженной, тогда варить ее не нужно.

Шаг 2

В большой миске взбейте яйца. Добавьте муку, разрыхлитель и молоко, хорошо перемешайте венчиком до получения гладкого однородного теста.

Шаг 3

Добавьте в тесто кукурузу, кабачки и разломанный на кусочки тунец. Перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в тесте.

Шаг 4

Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выкладывайте тесто для оладьев ложкой на расстоянии друг от друга, оставив место, чтобы оладьи могли растечься. Если у вас обычная сковорода, выпекайте оладьи на небольшом количестве растительного масла.

Шаг 5

Обжаривайте оладьи с одной стороны до золотистого цвета, около 2-3 минут. Переверните их лопаткой и продолжайте готовить, пока не подрумянится и вторая сторона.

Шаг 6

Разложите оладьи по тарелкам. Подавайте их с соусом Sweet Chilli и салатом из свежих овощей и зелени.

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