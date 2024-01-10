Красивый яблочный тарт без хлопот: просто нарежьте яблоки и сложите их стопками
Просто нарежьте яблоки ломтиками, выложите их в стопки на песочное тесто и запекайте. Полейте перед подачей карамельным соусом, чтобы получить совершенный вкус.
Если вы хотите испечь красивый яблочный пирог, но не готовы выкладывать причудливые узоры из яблок, есть одно простое решение – нарежьте яблоки ломтиками и сложите их в стопки на основу из песочного теста. Такой тарт будет украшением любого стола. К тому же готовится он легко и просто, а на вкус просто волшебный благодаря большому количеству яблок, миндальной муке и карамельному соусу. Рецептом этой вкуснейшей выпечки поделился сайт Taste.
Ингредиенты:
- сливочное масло, размягченное — 100 г;
- сахарная пудра — 1 стакан (220 г);
- яйцо — 1 шт.;
- миндальная мука — 120 г;
- обычная мука — 1/4 стакана (35 г);
- бренди — 1 столовая ложка (по желанию);
- красные и зеленые яблоки — 4 шт.;
- лимонный сок — 1/4 стакана (60 мл);
- апельсиновый сок — 1/3 стакана (80 мл);
- сливочное масло для соуса — 20 г.
Для теста:
- обычная мука — 1,5 стакана (225 г);
- сахарная пудра — 1/3 стакана (55 г);
- охлажденное сливочное масло, нарезанное на кусочки — 125 г;
- яичный желток — 1 шт.;
- ледяная вода — 2 чайные ложки.
Приготовление:
Шаг 1
Для теста поместите муку, сахарную пудру и масло в кухонный комбайн, измельчите до состояния мелких панировочных сухарей. Добавьте яичный желток и воду, перемешайте до однородности.
Шаг 2
Переложите тесто на посыпанную мукой поверхность, вымесите до однородности. Сформируйте диск, заверните его в пленку, уберите в холодильник на 30 минут.
Шаг 3
Раскатайте тесто на посыпанной мукой поверхности в диск толщиной 3 мм. Выложите тестом форму для пирога диаметром 22 см со съемным дном. Поставьте в холодильник на 30 минут.
Шаг 4
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите тесто сверху бумагой для выпечки, заполните форму фасолью или рисом в качестве груза, чтобы основа из теста сохранила при выпечке правильную форму. Выпекайте 10 минут, затем удалите бумагу и груз. Выпекайте еще 8 минут до светло-золотистого цвета.
Шаг 5
Достаньте пирог из духовки и оставьте остывать на решетке. Уменьшите температуру в духовке до 180°C.
Шаг 6
Взбейте масло и половину сахарной пудры до кремообразного состояния. Вбейте яйцо, добавьте бренди, миндальную и обычную муку, бренди. Выложите в пирог, разгладьте поверхность.
Шаг 7
Нарежьте яблоки, полейте лимонным соком. Оставьте на 5 минут, затем промокните. Выложите яблоки стопками на пироге, а затем сместите их в сторону по кругу, чтобы они равномерно заполнили форму. Чередуйте стопки зеленых и красных яблок, чтобы начинка красиво смотрелась.
Шаг 8
Выпекайте тарт 30–35 минут, пока начинка не будет готова. При необходимости накройте его фольгой, чтобы пирог не подгорел.
Шаг 9
В сотейнике с толстым дном карамелизируйте оставшуюся сахарную пудру на среднем огне около 5 минут. Добавьте апельсиновый сок и масло, варите 5-7 минут до загустения. Остудите и подавайте с тартом.
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