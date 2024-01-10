Яйца "Пашот" за 3 минуты — самый простой способ приготовить идеальный завтрак
Яйцо "Пашот" — это традиционное французское блюдо, которое эмигрировало по всему миру. Сейчас же яйцо "Пашот" — это популярный вариант завтрака, который служит идеальным дополнением к основному блюду, или же спокойно может стать вариантом отдельного блюда.
И хотя такая версия приготовления обычного вареного яйца довольно распространена, мало кто умеет его готовить правильно и знает как это сделать быстро. Не пугайтесь этого названия "Пашот", это всего-навсего вареные яйца в кипятке с жидким желтком. Шеф-повар Александр Огородник поделился своим секретом, как он быстро готовит вкусное и идеально проваренное яйцо "Пашот" всего лишь за 3 минуты.
Ингредиенты
- 1 литр воды;
- 1 чайная ложка соли (без горки);
- 1 столовая ложка уксуса (можно любого);
- сырые яйца.
Способ приготовления
Шаг 1
Добавьте один литр воды в кастрюлю и отправьте вариться на огонь.
Шаг 2
К воде также необходимо добавить 1 чайную ложку соли, без горки.
Шаг 3
Туда же стоит добавить 1 столовую ложку уксуса. Это делается для того, чтобы белок быстрее схватился и не разбежался по всей кастрюле.
Шаг 4
Доводим воду до кипения и уменьшаем огонь, чтобы вода едва кипела. Далее нам понадобится шумовка, которую можно найти почти на каждой кухне. В шумовку разбиваем яйцо. Не пугайтесь, все яйцо не вытечет из шумовки, вытечет лишь лишняя водичка из белка. Спокойно опускаем шумовку с яйцом в горячую воду и оставляем его варить в течение 3 минут на самом минимальном огне.
Важно, не нужно мешать, крутить воду или помогать яйцу свариться. Весь процесс будет происходить самопроизвольно.
Шаг 5
Той же шумовкой достаем яйцо из кастрюли и выкладываем на тарелку. Можно пробовать. Приятного аппетита.
Помните, в приготовлении яйца "Пашот" важно следить за временем, лишние несколько секунд могут его испортить. Также не менее важно температура приготовления. Поэтому если в рецепте говорится о минимальном огне, значит так стоит сделать, чтобы яйцо "Пашот" не переварилось.
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