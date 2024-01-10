Витаминный салат с мандаринами, орехами и медом: как приготовить

Салат с мандаринами не только прекрасно смотрится, но и обладает изысканным вкусом. Он станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину.

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Витаминный салат с мандаринами – это не только вкусно, но и очень полезно. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для особенных случаев. Сочетание свежих овощей и фруктов придаст вашему столу особую изысканность, а также обеспечит вас необходимыми витаминами и микроэлементами, пишет Телеграф.

Витаминный салат

Ингредиенты:

мандарины — 3-4 штуки;

микс зеленых салатных листьев — 100 г;

красный сладкий перец — 1 штука;

огурец — 1 штука;

красный лук — 1/2 головки;

грецкие орехи — 1/2 стакана;

оливковое масло extra virgin — 3 столовые ложки;

сок лимона — 2 столовые ложки;

мед — 1 чайная ложка;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) — для декорирования.

Приготовление:

Мандарины очистите и разделите на дольки. Сладкий перец и огурец нарежьте тонкими полосками. Лук мелко нашинкуйте. Салатные листья промойте, обсушите и порвите на удобные кусочки. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, добавьте соль и перец по вкусу. В большой салатнице смешайте салатные листья, мандарины, перец, огурец и лук. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте. Посыпьте готовый салат грецкими орехами и украсьте свежей зеленью.

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