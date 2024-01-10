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Витаминный салат с мандаринами, орехами и медом: как приготовить
Татьяна Ковальчук
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Салат с мандаринами не только прекрасно смотрится, но и обладает изысканным вкусом. Он станет отличным дополнением к вашему обеду или ужину.
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Витаминный салат с мандаринами – это не только вкусно, но и очень полезно. Это блюдо идеально подойдет как для повседневного обеда, так и для особенных случаев. Сочетание свежих овощей и фруктов придаст вашему столу особую изысканность, а также обеспечит вас необходимыми витаминами и микроэлементами, пишет Телеграф.
Витаминный салат
Ингредиенты:
- мандарины — 3-4 штуки;
- микс зеленых салатных листьев — 100 г;
- красный сладкий перец — 1 штука;
- огурец — 1 штука;
- красный лук — 1/2 головки;
- грецкие орехи — 1/2 стакана;
- оливковое масло extra virgin — 3 столовые ложки;
- сок лимона — 2 столовые ложки;
- мед — 1 чайная ложка;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (петрушка, укроп) — для декорирования.
Приготовление:
- Мандарины очистите и разделите на дольки. Сладкий перец и огурец нарежьте тонкими полосками. Лук мелко нашинкуйте.
- Салатные листья промойте, обсушите и порвите на удобные кусочки.
- Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, добавьте соль и перец по вкусу.
- В большой салатнице смешайте салатные листья, мандарины, перец, огурец и лук.
- Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
- Посыпьте готовый салат грецкими орехами и украсьте свежей зеленью.
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