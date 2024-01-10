Куриные крылышки в соевом соусе: вкусно и недорого

Куриные крылышки можно приготовить очень вкусно. Секрет – маринование в соевом соусе с добавлением меда, чеснока и тертого имбиря.

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Куриные крылышки в соевом соусе – это идеальное блюдо для тех, кто ценит сочетание простоты приготовления и изысканного вкуса. Это блюдо несомненно станет украшением любого застолья, сообщает Смачно 24.

Как приготовить куриные крылышки

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1 кг;

соевый соус — 100 мл;

мед — 2 столовые ложки;

чеснок — 3 зубчика;

имбирь свежий — 1 небольшой кусочек;

семена кунжута — 1 чайная ложка;

перец черный молотый — по вкусу;

зелень (укроп или кинза) — для декорирования.

Приготовление:

Куриные крылышки тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок и тертый имбирь. Добавьте черный перец по вкусу. Куриные крылышки замаринуйте в приготовленном соусе. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 1 час, лучше на ночь. Разогрейте духовку до 200°C. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте крылышки в течение 30-40 минут до золотистой корочки, периодически поливая маринадом. Готовые крылышки посыпьте семенами кунжута и украсьте свежей зеленью.

Эти ароматные куриные крылышки в соевом соусе подарят настоящее удовольствие всем любителям азиатской кухни. Блюдо получается не только вкусным, но и красивым, что делает его идеальным выбором для особых случаев.

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