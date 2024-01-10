Лайт
Куриные крылышки в соевом соусе: вкусно и недорого
Татьяна Ковальчук
9
Куриные крылышки можно приготовить очень вкусно. Секрет – маринование в соевом соусе с добавлением меда, чеснока и тертого имбиря.
Related video
Куриные крылышки в соевом соусе – это идеальное блюдо для тех, кто ценит сочетание простоты приготовления и изысканного вкуса. Это блюдо несомненно станет украшением любого застолья, сообщает Смачно 24.
Как приготовить куриные крылышки
Ингредиенты:
- куриные крылышки — 1 кг;
- соевый соус — 100 мл;
- мед — 2 столовые ложки;
- чеснок — 3 зубчика;
- имбирь свежий — 1 небольшой кусочек;
- семена кунжута — 1 чайная ложка;
- перец черный молотый — по вкусу;
- зелень (укроп или кинза) — для декорирования.
Приготовление:
- Куриные крылышки тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок и тертый имбирь. Добавьте черный перец по вкусу.
- Куриные крылышки замаринуйте в приготовленном соусе. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 1 час, лучше на ночь.
- Разогрейте духовку до 200°C. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте крылышки в течение 30-40 минут до золотистой корочки, периодически поливая маринадом.
- Готовые крылышки посыпьте семенами кунжута и украсьте свежей зеленью.
Эти ароматные куриные крылышки в соевом соусе подарят настоящее удовольствие всем любителям азиатской кухни. Блюдо получается не только вкусным, но и красивым, что делает его идеальным выбором для особых случаев.
Читайте также:
Салат с авокадо, помидорами и ветчиной: простой рецепт без майонеза
Салат с консервированной фасолью и свежими овощами