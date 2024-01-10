Для семейного ужина: куриная печень с грибами в сливочном соусе
Приготовьте вкусную и сытную куриную печень с грибами в сливочном соусе, которая порадует своим богатым вкусом и ароматом.
Печень с грибами в сливочном соусе идеально подойдет для семейного ужина. Простота приготовления и изысканный вкус – это отличный выбор для тех, кто хочет порадовать близких особенным ужином. Рецептом печени с грибами в сливочном соусе поделился сайт Smachno.in.ua.
Ингредиенты:
- куриная печень — 800 г;
- шампиньоны — 250 г;
- репчатый лук — 150 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- сливки 20% — 200 мл;
- куриный бульон или вода — 300 мл;
- пшеничная мука — 1 ст. л.;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- подсолнечное рафинированное масло — для жарки;
- зелень петрушки.
Приготовление:
Шаг 1
Печень промыть, очистить от пленок и нарезать на небольшие кусочки.
Шаг 2
Грибы помыть и нарезать на ломтики толщиной 4-5 мм.
Шаг 3
Лук порезать кубиками, чеснок измельчить.
Шаг 4
На среднем огне в сковороде с маслом обжарить печень примерно 5 минут до зарумянивания. Обжаривать печень следует порциями, чтобы кусочки не перекрывали друг друга. Переложить обжаренную печень в тарелку.
Шаг 5
В эту же сковороду добавить лук, при необходимости еще масла, и жарить 5 минут на среднем огне.
Шаг 6
Добавить к луку чеснок, жарить еще 1 минуту.
Шаг 7
Добавить грибы, перемешать и тушить 5 минут.
Шаг 8
Посыпать грибы мукой, обжаривать 1 минуту, затем добавить печень и бульон или воду, посолить и поперчить по вкусу, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить под крышкой 10 минут.
Шаг 9
Влить сливки, добавить порезанную зелень петрушки, перемешать, при необходимости добавить соль и перец и через 2-3 минуты снять с огня.
Подавать куриную печень с грибами в сливочном соусе рекомендуется с картофельным пюре или гречкой, а также со свежим овощным салатом или солеными огурцами.
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