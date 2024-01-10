Для чего бросать в унитаз чеснок? Бабушкин лайфак, польза которого вас очень удивит

Чеснок — это довольно популярный ингредиент на кухне, который имеет не только ароматные и вкусовые качества, а также обладает противовоспалительными свойствами. Возможно странным прозвучит то, что его также можно использовать как дезинфицирующее средство для унитаза, но это правда.

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Унитаз — это то место, где больше всего собираются микробы и бактерии, поэтому за его чистотой нужно и важно следить. Конечно, бабушки в которых и так мала пенсия, не привыкли тратить деньги на различные моющие средства, поэтому они пользуются народными методами борьбы с бактериями и запахом, пишет Ukr.Media.

Зачем чеснок бросать в унитаз?

Поскольку чеснок обладает дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами, он идеально подходит для борьбы с бактериями, которые прижились в унитазе. Ранее мы писали, зачем закрывать крышку унитаза, а сейчас расскажем о бабушкином лайфхаке, как уберечься от микробов.

Бабушки берут чеснок разрезают его на части и бросают в бачок унитаза оставляя на ночь. Уже утром настоянной водой в бачке смывают унитаз. Также как вариант разрезанные частицы чеснока бросают и в сам унитаз. Также оставляют на ночь, а после просто смывают и очищают поверхность ежиком.

Некоторые также используют марлевые губки с раздавленным чесноком внутри и ими полностью протирают унитаз, как снаружи, так и внутри. После остатки бросают в сам унитаз и оставляют на определенное время. После большим количеством воды смывают остатки чеснока, которые удачно работают против бактерий, а также против неприятного запаха.

Кроме этого, можно готовить чесночные настои. Например, на ночь оставить разрезанный чеснок в воде, а уже на следующее утро помыть им унитаз снаружи и внутри. Конечно делать это нужно в перчатках.

Конечно после проведения процедуры некоторое время в туалете будет ощутим запах чеснока, но он быстро пройдет, а ваш унитаз будет чистым.

Именно очищенный и разрезанный пополам чеснок идеально подходит для того, чтобы продезинфицировать туалет в доме. Важно, использовать порезанный чеснок, чтобы не забить сточные трубы.

Такую процедуру рекомендовано делать трижды в неделю, тогда ваш унитаз всегда будет в чистоте.

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