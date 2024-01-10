Как правильно готовить кускус: нюансы и базовый рецепт

Варится кускус очень быстро, он невероятно полезен и имеет приятный вкус. Но при приготовлении этой каши нужно знать некоторые нюансы.

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Кускус – это универсальный и легкий в приготовлении гарнир, который идеально сочетается с различными ингредиентами, будь то овощи, мясо или рыба. Приготовление кускуса не занимает много времени, но требует соблюдения определенных правил, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным, сообщает РБК-Украина.

При варке кускуса основное — чтобы крупа вышла рассыпчатой и крупинки не склеивались между собой. Есть несколько секретов приготовления этого блюда:

Рассчитывайте порцию кускуса так, чтобы хватило на один прием пищи. Это крупа очень быстро готовится и нет смысла ее делать много. Немного больше или меньше воды — каша будет либо очень жидкой, либо сырой. Не оставляйте кускус запариваться надолго. Крупинки могут слипнуться и каша не получится рассыпчатой. Для запаривания используйте кипяток, овощной, мясной бульон или молоко. Чтобы крупа быстро запарилась, жидкость должна быть разогрета до 98 градусов. В процессе запаривания кускуса или после влейте немножко оливкового масла, которое сделает вкус более насыщенным.

Рецепт приготовления кускуса

Ингредиенты:

кускус — 1 стакан;

вода или бульон — 1 стакан;

соль — 1/2 чайной ложки;

оливковое масло или сливочное масло — 1 столовая ложка.

Приготовление:

В кастрюле доведите до кипения воду или бульон. Добавьте соль. Влейте кускус в кипящую воду или бульон. Перемешайте и сразу же снимите кастрюлю с огня. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте кускус на 5-10 минут, чтобы он впитал всю жидкость и разбух. Добавьте оливковое или сливочное масло к готовому кускусу. Вилкой аккуратно разрыхлите кускус, чтобы он стал рассыпчатым. Подавайте кускус как гарнир к овощам, мясу или рыбе. Он также отлично сочетается с различными сухофруктами, соусами и добавками.

Этот базовый рецепт приготовления кускуса открывает множество возможностей для кулинарного творчества. Экспериментируйте с разными сочетаниями ингредиентов, чтобы каждый раз создавать новые и уникальные блюда.

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