Как правильно готовить кускус: нюансы и базовый рецепт
Варится кускус очень быстро, он невероятно полезен и имеет приятный вкус. Но при приготовлении этой каши нужно знать некоторые нюансы.
Кускус – это универсальный и легкий в приготовлении гарнир, который идеально сочетается с различными ингредиентами, будь то овощи, мясо или рыба. Приготовление кускуса не занимает много времени, но требует соблюдения определенных правил, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным, сообщает РБК-Украина.
При варке кускуса основное — чтобы крупа вышла рассыпчатой и крупинки не склеивались между собой. Есть несколько секретов приготовления этого блюда:
- Рассчитывайте порцию кускуса так, чтобы хватило на один прием пищи. Это крупа очень быстро готовится и нет смысла ее делать много.
- Немного больше или меньше воды — каша будет либо очень жидкой, либо сырой.
- Не оставляйте кускус запариваться надолго. Крупинки могут слипнуться и каша не получится рассыпчатой.
- Для запаривания используйте кипяток, овощной, мясной бульон или молоко. Чтобы крупа быстро запарилась, жидкость должна быть разогрета до 98 градусов.
- В процессе запаривания кускуса или после влейте немножко оливкового масла, которое сделает вкус более насыщенным.
Рецепт приготовления кускуса
Ингредиенты:
- кускус — 1 стакан;
- вода или бульон — 1 стакан;
- соль — 1/2 чайной ложки;
- оливковое масло или сливочное масло — 1 столовая ложка.
Приготовление:
- В кастрюле доведите до кипения воду или бульон. Добавьте соль.
- Влейте кускус в кипящую воду или бульон. Перемешайте и сразу же снимите кастрюлю с огня.
- Накройте кастрюлю крышкой и оставьте кускус на 5-10 минут, чтобы он впитал всю жидкость и разбух.
- Добавьте оливковое или сливочное масло к готовому кускусу. Вилкой аккуратно разрыхлите кускус, чтобы он стал рассыпчатым.
- Подавайте кускус как гарнир к овощам, мясу или рыбе. Он также отлично сочетается с различными сухофруктами, соусами и добавками.
Этот базовый рецепт приготовления кускуса открывает множество возможностей для кулинарного творчества. Экспериментируйте с разными сочетаниями ингредиентов, чтобы каждый раз создавать новые и уникальные блюда.
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