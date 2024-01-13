Удивительная кухня Марокко: рецепт курицы в ароматном соусе с лимоном и оливками
Курица по-мароккански станет отличным выбором для тех, кто хочет разнообразить свой ужин экзотическими вкусами.
Марокко – колоритная многонациональная страна в Северной Африке. Марокканская кухня сочетает в себе традиции коренных жителей берберов и влияние арабской и европейской кухонь. Откройте для себя удивительные вкусы Марокко с этим рецептом курицы, приготовленной в ароматном соусе с добавлением специй, оливок и лимона, которым поделился сайт Smachno.in.ua.
Это блюдо, вдохновленное традиционной марокканской кухней, прекрасно подойдет как для семейного ужина, так и для особого случая. Процесс маринования курицы в сочетании с приготовлением в соусе делают мясо удивительно ароматным, вкусным и нежным.
Ингредиенты:
- курица (голени, бедрышки) — 1 кг;
- помидоры в собственном соку — 500 г;
- репчатый лук — 250 г;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- небольшой лимон — 1 шт.;
- оливки — 60 г;
- сладкая паприка — 1 ст. л.;
- зира (кумин) — 1/2 ст. л.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- соль — 2 ч. л. или по вкусу.
Приготовление:
Шаг 1
Подготовьте маринад: смешайте в миске чеснок, сладкую паприку, зиру, соль и оливковое масло. Кусочки курицы тщательно перемешайте с маринадом и оставьте в холодильнике минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Шаг 2
Лимон очистите от кожуры, нарежьте дольками, удалите косточки, посолите и также оставьте в холодильнике.
Шаг 3
Когда курица замаринуется, лук нарежьте кубиками, помидоры также порежьте кубиками.
Шаг 4
На сковороде обжарьте курицу с каждой стороны по 5 минут, затем переложите в миску.
Шаг 5
На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте помидоры и перемешайте.
Шаг 6
Добавьте в сковороду обжаренную курицу, оливки и соленый лимон. Доведите до кипения, при необходимости досолите, накройте крышкой и тушите на медленном огне около 35 минут.
Шаг 7
Перед подачей посыпьте блюдо зеленью петрушки.
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