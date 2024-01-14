Сочные и невероятно вкусные: готовим настоящие грузинские хинкали
Многие люди любят хинкали за их сочность и насыщенный вкус. Однако не обязательно идти в ресторан, чтобы их попробовать.
Грузинские хинкали – это не просто блюдо, это целый ритуал приготовления и употребления. Хинкали готовят из нежного теста с сочной мясной начинкой, обладающей уникальным ароматом и вкусом. Это блюдо – отличный выбор для особых случаев и уютных семейных вечеров, пишет Smakuy.
Ингредиенты
Для теста:
- мука пшеничная — 600 г;
- вода — 300 мл;
- яйцо — 1 штука;
- соль — 1 чайная ложка.
Для начинки:
- мясо (смесь говядины и свинины) — 700 г;
- лук — 3-4 головки;
- соль, перец — по вкусу;
- кинза (по желанию) — небольшой пучок;
- вода — 100 мл.
Приготовление
Шаг 1. Сначала займитесь тестом. Смешайте муку с солью, сделайте в центре углубление, влейте воду и добавьте яйцо. Замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его пленкой и оставьте на 30 минут.
Шаг 2. Пока тесто "отдыхает", приготовьте начинку. Мясо и лук пропустите через мясорубку, добавьте мелко нарезанную кинзу, соль, перец и воду. Тщательно перемешайте.
Шаг 3. Разделите тесто на небольшие кусочки. Каждый раскатайте в круглый лепешку толщиной около 2 мм. Посередине лепешки выложите порцию начинки.
Шаг 4. Аккуратно соберите края теста вверх, формируя складки. Оставьте небольшое отверстие сверху.
Шаг 5. Доведите до кипения большой объем воды, посолите. Опустите хинкали в кипящую воду и варите до тех пор, пока они не всплывут на поверхность, обычно около 10 минут.
Шаг 6. Аккуратно достаньте хинкали шумовкой и подавайте горячими.
Вкусные грузинские хинкали доставят удовольствие всем любителям мясных блюд.
Читайте также:
Нежнейшее тесто на вареники: простой рецепт приготовления
Коломыйские книгли: вкуснейший старинный рецепт украинской кухни
Ленивые вареники с маком: рецепт вкусного полдника для детей и взрослых