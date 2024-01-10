Первое Новолуние в 2024 году: когда будет и что нельзя делать
Завтра, 11 января, произойдет первое Новолуние этого года в знаке Козерога. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.
Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит первое Новолуние в этом году и что нельзя делать во время этой фазы Луны.
Когда наступит первое Новолуние в этом году?
Первое Новолуние в этом году произойдет завтра в 13:57 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.
Январьское Новолуние состоится в знаке Козерога. Козерог отвечает за организованность, порядок, политику, профессиональные достижения, а его управитель Сатурн – планета закона и порядка, формирует качества, необходимые для достижения целей. В период Новолуния в єтом знаке людям будет сложно выражать свои чувства, захочется прятать свои истинные эмоции от всего мира, что не может позитивно влиять на здоровье и общее состояние.
Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.
Что можно делать во время Новолуния:
- планировать ближайшее будущее;
- решать финансовые вопросы, раздавать долги;
- заниматься творчеством;
- заниматься благотворительностью;
- физические нагрузки;
- заниматься йогой и медитациями;
- делать чек ап организма;
- заниматься домашними и бытовыми делами.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые важные дела (только планировать);
- путешествовать, особенно далеко;
- делать уколы красоты и пластические операции;
- употреблять алкоголь и жирную пищу;
- совершать крупные покупки (недвижимость, акции).
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