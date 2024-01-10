Первое Новолуние в 2024 году: когда будет и что нельзя делать

Завтра, 11 января, произойдет первое Новолуние этого года в знаке Козерога. Оно знаменует время для планирования и закладывания намерений.

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Период Новолуния может сильно повлиять на эмоциональное состояние, есть риск попасть в сложные и запутанные ситуации, стоит быть осторожнее. Астролог Анжела Перл рассказала, когда наступит первое Новолуние в этом году и что нельзя делать во время этой фазы Луны.

Когда наступит первое Новолуние в этом году?

Первое Новолуние в этом году произойдет завтра в 13:57 по киевскому времени. Но влияние этого явления мы можем ощущать за 3 дня до и 3 дня после.

Январьское Новолуние состоится в знаке Козерога. Козерог отвечает за организованность, порядок, политику, профессиональные достижения, а его управитель Сатурн – планета закона и порядка, формирует качества, необходимые для достижения целей. В период Новолуния в єтом знаке людям будет сложно выражать свои чувства, захочется прятать свои истинные эмоции от всего мира, что не может позитивно влиять на здоровье и общее состояние.

Период Новолуния самый благоприятный для планирования будущего.

Что можно делать во время Новолуния:

планировать ближайшее будущее;

решать финансовые вопросы, раздавать долги;

заниматься творчеством;

заниматься благотворительностью;

физические нагрузки;

заниматься йогой и медитациями;

делать чек ап организма;

заниматься домашними и бытовыми делами.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые важные дела (только планировать);

путешествовать, особенно далеко;

делать уколы красоты и пластические операции;

употреблять алкоголь и жирную пищу;

совершать крупные покупки (недвижимость, акции).

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