Как быстро избавиться от шерсти домашних животных на разных поверхностях: советы экспертов

Шерсть сопровождает владельцев животных в каждом уголке их дома. Поэтому борьба с ней – один из дополнительных "бонусов", с которым им приходится иметь дело ежедневно.

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Наличие шерсти на одежде, мебели, полу и других поверхностях – практически неотъемлемый атрибут в доме, где живут кошки или собаки. Уборка шерсти – дополнительная головная боль для владельцев животных. Как эффективно избавится от нее на разных поверхностях, рассказала в своем блоге писательница и эксперт по домоводству Марта Стюарт, собрав советы экспертов.

Ковры и ковровые покрытия

"Когда дело доходит до ковров и ковровых покрытий, пылесос — ваш самый эффективный инструмент в борьбе с шерстью домашних животных. Пылесосы могут удалять грязь и частицы песка ", – говорит Брайан Сансони из Американского института уборки.

Но чтобы по-настоящему избавиться от шерсти и мусора на ковре, пылесосьте ковры и ковры еженедельно, а затем протирайте их специальной щеткой, — говорит Кэти Кохун, директор по франчайзингу компании Two Maids.

"После уборки пылесосом вы можете пройтись по ковру валиком для ворса или специальной щеткой для чистки шерсти домашних животных каждые один или два дня, в зависимости от того, сколько у вас питомцев и насколько интенсивно они линяют", — говорит она.

Глубокая очистка ковров

Глубокая чистка ковров несколько раз в год позволит устранить скопление стойкой шерсти домашних животных, особенно в местах, где они больше всего любят лежать. Подумайте о том, чтобы нанять специалиста или арендовать пароочиститель — только обязательно пропылесосьте и предварительно обработайте пятна, прежде чем приступать к чистке паром.

Деревянный или плиточный пол

Когда дело доходит до шерсти домашних животных, уход за паркетом, линолеумом или плиткой намного проще. Для очистки такого пола понадобятся вакуумная швабра или швабра из микрофибры и бытовой чистящий раствор.

"Пылесосьте или вытирайте полы шваброй из микрофибры. Начните с краев комнаты и подметайте или протирайте ее к центру. Что касается лестниц, начните с верхней ступени и вытрите шерсть домашних животных по углам, перемещая салфетку по мере спуска, чтобы чистая часть была готова собрать больше шерсти домашних животных, пыли и аллергенов", – советует эксперт.

Если шерсть прилипла к полу, нанесите на него безопасный для домашних животных чистящий раствор на водной основе и вымойте его.

Пол от шерсти легко почистить пылесосом или вакуумной шваброй Фото: wirestock/freepik

Постельное белье и полотенца

"Вы можете использовать резиновую перчатку, чтобы удалить шерсть домашних животных с постельного белья, покрывал и полотенец. Смочите ее водой и проведите рукой по простыне или одеялу. Шерсть будет прилипать к перчатке, и вам будет легче собрать их и выбросить", – делится опытом Брайан Сансони. Также белье необходимо периодически стирать с добавлением специального порошка.

Одежда

Когда дело доходит до одежды, ролик для ворса станет вашим самым большим спасителем, особенно если ваша одежда постоянно покрыта шерстью вашего питомца и вам нужно быстрое решение.

"Используя валик для удаления ворса с одежды, всегда следите за тем, чтобы валик был чистым. Положите вещь на ровную гладкую поверхность и катайте валик для ворса вверх и вниз по одежде, пока шерсть домашних животных полностью не исчезнет", — говорит Решель Баланзат, эксперт по стирке и химчистке и основательница Juliette, службы чистки прачечных премиум-класса в Нью-Йорке.

Валик поможет быстро избавиться от волокон шерсти на одежде Фото: Freepik

Столешницы, подоконники и другие поверхности

Любой владелец собаки или кошки знает, что шерсть домашних животных может летать, и именно поэтому она оказывается на самых неожиданных поверхностях, от журнальных столиков до столешниц. Обязательно держите их в чистоте.

Используйте щетку для сухой чистки, чтобы подмести, или пылесос, чтобы собрать шерсть домашних животных. Пройдитесь по этому месту влажным бумажным полотенцем, чтобы собрать оставшуюся шерсть.

Очистите зону универсальным чистящим средством или раствором для конкретного материала. Если животные ходят по столешницам, не забывайте также часто дезинфицировать это место.

Мягкая мебель

Чтобы без проблем очистить любимое кресло или шезлонг, Марта Стюарт рекомендует купить сухую губку в зоомагазине и использовать ее, легкими вытирающими движениями удаляя собачью шерсть с обивки. Просто убедитесь, что губка сухая. Очищая губку после использования, промойте ее водой с мылом и дайте ей высохнуть.

Вы также можете собрать шерсть влажной тряпкой, но перед использованием обязательно стряхните с нее воду, чтобы обивка не намокла.

Мягкую мебель от шерсти можно очистить сухой губкой Фото: Freepik

Профилактика

Чтобы уменьшить количество шерсти в доме, ветеринары советуют регулярно вычесывать животное.

"Вы не можете остановить нормальную линьку у здоровой собаки, но вы можете уменьшить количество шерсти в доме, регулярно расчесывая ее. Попросите своего ветеринара или грумера порекомендовать конкретный тип щетки или расчески, который лучше всего подойдет для типа шерсти вашей собаки", – говорит Лори Бирбриер, медицинский директор отделения общественной медицины ASPCA.

Если ваш питомец сильно линяет, определенная диета также может помочь контролировать эту проблему. Однако предварительно стоит проконсультироваться с ветеринаром.

"Домашним животным с аллергией или чувствительностью, возможно, придется поэкспериментировать с кормами разных марок, чтобы определить, какой корм им лучше всего подходит", — подчеркивает доктор Бирбриер.

Чтобы уменьшить количество шерсти в доме, регулярно вычесывайте животных Фото: prostooleha/Freepik

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