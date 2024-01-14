Как убрать неприятный запах из обуви: простые советы

Устранение неприятного запаха из обуви требует регулярного ухода и внимания. С этой проблемой могут справиться копеечные средства.

Related video

Неприятный запах из обуви — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Это может быть вызвано различными факторами, включая потливость ног, влажность и накопление бактерий. К счастью, существует множество способов устранения этой проблемы, которые помогут сохранить вашу обувь свежей и чистой, сообщает УНИАН.

Советы по уходу за обувью

1. Правильная сушка.

Всегда вынимайте стельки и тщательно просушивайте обувь после каждого использования. Специальные электрические сушилки могут эффективно устранить влагу и бактерии.

2. Натуральные абсорбенты.

Посыпание внутренней части обуви пищевой содой или кукурузным крахмалом на ночь поможет впитать влагу и устранить запах. Также неиспользованные чайные пакетики могут служить в качестве абсорбентов запахов. Кожура цитрусовых — один из лучших помощников, когда возникает вопрос, чем убрать запах в обуви. Мандариновые шкурки нарезать маленькими кусочками и высыпать в обувь. Застегнуть ботинки или сапоги, оставить на ночь, а утром выбросить кожуру.

3. Использование специализированных средств.

Специальные спреи помогут не только устранить запах, но и обладают антибактериальным эффектом. Кроме этого, ультрафиолетовые стерилизаторы эффективно уничтожают бактерии и грибок.

4. Регулярная чистка.

Регулярно стирайте обувь, которая подходит для стирки в машине. Используйте влажную тряпку и мягкий мыльный раствор для очистки внутренней части обуви.

5. Профилактика.

Носки из хлопка или шерсти помогают уменьшить потливость и запах. Не носите одну и ту же пару обуви два дня подряд, давайте ей время высохнуть.

Используя эти простые, но эффективные советы, вы сможете сохранить свою обувь свежей и предотвратить появление неприятных запахов. Помните, что профилактика всегда лучше, чем последующее устранение проблемы.

Читайте также:

Как правильно стирать и сушить кашемировый свитер

Как правильно чистить замшевую обувь

Как сварить мыло в домашних условиях