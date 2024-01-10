5 самых распространенных продуктов и напитков, которые вызывают мигрень

Мигрень — это не просто сильная головная боль, это состояние, когда звуки становятся громче, запахи резче, а свет невыносимо ярким. Чтобы не допустить такого состояния, избегайте продуктов, провоцирующих мигрень.

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Неврологи все еще спорят о точных причинах мигрени, известно, что определенные продукты и напитки могут спровоцировать приступ. Причем эти продукты не всегда вредны для здоровья, но если вы склонны к мигрени, лучше их избегать. Об этом пишет Huffpost.

Давайте внесем ясность: мигрень — это нейробиологическое заболевание, вызванное генетической предрасположенностью. Люди с мигренью никак не спровоцировали появление этого заболевания, а родились с ним.

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По словам невролога, специалиста по головной боли Томаса Берк а, люди, страдающие мигренью, имеют гипервозбудимую и реактивную нервную систему, а это означает, что ряд стрессоров или триггеров может вызвать приступ. Хотя есть некоторые общие причины, такие как определенные виды продуктов питания и изменения уровня гормонов, однако триггеры у каждого уникальны.

"Триггер мигрени относится к любому внешнему или внутреннему фактору, который способствует возникновению симптомов мигрени", — говорит Даниэль Уилхор , невролог и специалист по мигрени. "Сочетание нескольких факторов, вероятно, окажет более сильное влияние".

Несмотря на сложность мигрени, знание того, какие продукты и напитки являются частыми провоцирующими факторами, может помочь предупредить и предотвратить будущие приступы. Вот пять наиболее распространенных продуктов и напитков, вызывающих мигрень.

Алкоголь

Мы все знаем, что слишком много вина за ужином или слишком много коктейлей после работы могут вызвать сильную головную боль у любого человека, но у людей с мигренью даже один бокал может спровоцировать приступ. И по словам Уилхура, причина не ясна.

"Хотя алкоголь сам по себе, а также его метаболиты в некоторых случаях являются потенциальными факторами, вполне вероятно, что определенные компоненты в различных алкогольных напитках могут служить триггерами", — сказала она. "Известно, что алкоголь вызывает расширение сосудов, вызывая набухание кровеносных сосудов".

Кроме того, спиртные напитки вызывают обезвоживание, что также может спровоцировать приступ. Некоторые люди обнаруживают, что могут наслаждаться определенными видами крепких напитков, но не могут пить вино, или наоборот.

Шоколад

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Шоколад считается самым популярным пищевым триггером. И одной из потенциальных причин может быть какао. "Считается, что какао влияет на высвобождение серотонина, что, возможно, способствует патогенезу мигрени", — объяснил Уилхор. "Хотя шоколад содержит серотонин и его предшественник триптофан, причем более высокие уровни содержатся в 85% какао, существующие исследования не подтвердили прямую связь с индукцией мигрени".

Кофеин (слишком много или слишком мало)

Иногда кофеин используется для лечения мигрени и даже входит в состав некоторых лекарств, отпускаемых без рецепта.

Слишком много кофеина, наоборот, может вызвать мигрень. "Кофеин действует, воздействуя на молекулу под названием аденозин, блокируя ее рецептор", — объяснил доктор Тешамае Монтейт. "Он может снизить электрическую активность мозга, расширить кровеносные сосуды и повлиять на сон. Естественно, уровень аденозина увеличивается во время острых приступов мигрени, но его также можно спровоцировать инфузиями аденозина".

Как и алкоголь, кофеин оказывает обезвоживающее действие, что может спровоцировать мигрень. Здоровым взрослым Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует употреблять не более 400 миллиграммов в день или четыре-пять чашек кофе. По словам Берка, для борьбы с мигренью вам, возможно, захочется пить меньше.

"Регулирование потребления кофеина может быть полезным, поскольку он является сосудосуживающим средством и может использоваться для лечения острого приступа мигрени", — говорит Берк. "Обычно мы рекомендуем пациентам с мигренью ограничить употребление кофеина чашкой кофе (или чая с кофеином) в одно и то же время каждый день (желательно до полудня, чтобы обеспечить хороший сон)"

Поскольку регулярное употребление кофе или чая может вызвать зависимость, пропуск послеобеденной чашки кофе также может спровоцировать приступ.

Выдержанный сыр

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Некоторые выдержанные сыры содержат тирамин, который вырабатывается в процессе ферментации сыра. Это означает, что чем старше и ароматнее сыр, тем больше в нем тирамина.

"Считается, что повышенный уровень тирамина может вызвать мигрень у восприимчивых людей", — отмечает Уилхур. "Известно, что тирамин влияет на кровяное давление и может влиять на высвобождение нейротрансмиттеров, таких, как норадреналин, которые могут быть связаны с мигренью".

К частым нарушителям относятся выдержанный чеддер, манчего и голубые сыры, такие как горгонзола и стилтон.

Соленое и обработанное мясо

Бекон, сосиски, салями и прошутто также стоит исключить из своего рациона, поскольку они могут содержать нитраты и нитриты.

"Нитраты могут превращаться в оксид азота, который является сигнальной молекулой, играющей роль в регуляции кровотока", — сказал Уилхор. "Изменения кровотока связаны с мигренью, и выработка оксида азота может способствовать этим изменениям. Кроме того, нитраты могут активировать тройничный нерв, который участвует в передаче боли при мигрени и вызывать воспалительное высвобождение нейропептидов"

И сследование 2016 года показало, что у людей с мигренью может быть более высокий уровень бактерий, которые помогают расщеплять нитраты. Больше бактерий означает больше оксида азота, который имеет доказанную связь с мигренью.

Голодание

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Хотя это не еда или напиток, эксперты отмечают, что пропуск приема пищи является одним из наиболее распространенных триггеров мигрени. Исследование 2018 года показало, что "голодание является одним из наиболее изученных и наиболее надежных естественных триггеров мигрени и становится более распространенным при более длительном голодании".

Когда мы пропускаем один или два приема пищи, уровень сахара в крови падает. У некоторых людей даже небольшие изменения уровня глюкозы могут влиять на болевые рецепторы в оболочке мозга. Чтобы предотвратить мигрень, всегда держите под рукой белковый перекус, если вы знаете, что не успеете пообедать.

Недостаток жидкости также может привести к мигрени. Когда организм обезвоживается, жидкость покидает мозг, вызывая трение мозговых оболочек и потенциальную боль.

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