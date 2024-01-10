Как в домашних условиях вырастить авокадо из косточки

Авокадо — это популярный диетический фрукт, который последние несколько лет стал довольно распространенным ингредиентом в приготовлении пищи. Известно, что авокадо содержит в себе множество полезных и питательных веществ, поэтому его часто покупают в магазинах.

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Однако, знали ли вы, что из косточки авокадо с легкостью можно вырастить комнатное растение, которое не менее полезно, чем сам плод? Да-да, дерево авокадо умело очищает воздух в доме, а иногда даже может приносить те же плоды, которые вы покупаете в магазинах. Как это сделать в домашних условиях, объяснили в блоге Comfy

Итак, с чего начать? После того, как вы съели фрукт, не спешите выбрасывать косточку, именно из нее уже через несколько месяцев вы получите полноценное комнатное растение.

Существует несколько способов как прорастить косточку.

Фото: Getty

Способ 1

Тщательно промойте косточку под водой. Сделайте отверстия по бокам и накрест вставьте зубочистки. После возьмите стакан, налейте в него воды так, чтобы косточка едва касалась ее, когда вы поместите ее сверху на стакан. Она будет держаться на зубочистках. Оставьте в теплом, светлом месте периодически доливая туда воду. Уже через несколько недель плод пустит ростки.

Способ 2

С косточки нужно осторожно снять скорлупу, но так, чтобы не повредить семечко. После зубочистками закрепить семя на стакане и налить в него воды, чтобы она была на половине семени. Этот способ дает возможность семенам быстрее прорасти.

Способ 3

Просто поместите косточку авокадо в грунт тупой частью. Погрузить косточку стоит лишь до половины. Поливать каждые 3 дня. Косточка начнет прорастать через 2-3 месяца.

Фото: Getty

Что дальше делать с косточкой?

Подготовьте горшок для высадки, который должен иметь дренажное дно. Туда выложите мелкие камешки и подготовьте нейтральный грунт. Лучше всего для авокадо подойдет смесь садовой земли, песка и перегноя или специального грунта для комнатных растений, песка и торфа. Осторожно погрузите на половину косточку авокадо в грунт. Поставьте растение на окно и периодически поливайте. Не допускайте пересыхания почвы и чрезмерной влажности.

Уход

В холодное время не стоит поливать авокадо слишком часто. В теплое время достаточно поливать раз в 5 дней. Если листья начнут желтеть значит растении слишком много влаги. Растение желательно пересаживать раз в год.

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