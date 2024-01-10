Больше не придется просить мужа: как самостоятельно заточить ножи до состояния бритвы — легкий способ

Нож — это неотъемлемый атрибут на любой кухне. Часто мы не замечаем как нож стал тупым. Однако, когда это произошло, стоит сразу уделить внимание и исправить это. Но как быстро и легко заточить нож, если нет специальной точилки для ножей, тогда что?

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Не паникуйте, существует множество способов как это можно сделать с точилкой или без. О том как правильно заточить кухонный нож с помощью точилки рассказал шеф-повар с опытом Александр Огородник.

В частности, на примере двусторонней точилки он показал как стоит точить нож. Прежде всего нужно замочить точильный камень. Далее под углом в одном направлении начать плавно двигать ножом. Важно делать это под одним углом. Так необходимо сделать минимум 20 раз. После снова переверните камень на другую сторону и повторите то же самое. Также 20 раз.

Как это правильно делать смотрите на видео ниже.

Если же у вас дома не оказалось точилки, не волнуйтесь, на помощь приходят вещи, которые есть под рукой.

Например, керамическая чашка или блюдце. Их можно использовать вместо точильного камня. Имейте в виду подойдет только та чашка, которая имеет шершавое дно. Покрытые глянцем чашки не подойдут. Переверните чашку вверх дном и под углом начните точить нож по всей длине лезвия. Повторяйте такие движения, пока нож не станет острым.

На помощь также может прийти обычная женская пилочка для ногтей. Положите пилочку для ногтей на твердую поверхность шершавой стороной кверху. Начните легкими движениями под углом 10-15 градусов от себя плавно двигать ножом вдоль лезвия. Делайте это пока нож не станет острым. Такие действия стоит проделать с обеих сторон ножа.

Также всегда спокойно можно воспользоваться помощью другого ножа. Это тоже действенный метод, который поможет быстро наточить нож. Для этого нужно знать как правильно это делать. Ни в коем случае не трите нож о нож. Важно нож о который будет точиться другой держать в правой руке лезвием вверх, а нож который надо наточить в левой. И только под углом начинаем двигать нож, который держим в левой руке. Не по другому, ведь в противном случае можно повредить оба ножа.

Также помочь может наждачная бумага, разбитая бутылка, обычный камень или даже шифер, лопата, или стекло в машине.

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