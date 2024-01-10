Вкус лета: рецепт овощного салата с говядиной

При необходимости готовый салат можно досолить по вкусу. Они хорошо подойдет для тех, кто следит за своим питанием.

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Овощной салат с говядиной в зимнее время – блюдо, которое наполнит организм витаминами и хорошо утолит голод, не оставив при этом чувства тяжести в желудке. Рекомендуем приготовить такой салат по рецепту из блога "Простые рецепты".

Салат овощной с говядиной

Ингредиенты:

отварная говядина – 100 гр;

средний болгарский перец – 1 шт;

средний огурец – 1 шт;

средний помидор – 1 шт;

зелень и чеснок по вкусу;

оливковое масло – 1 ст. л;

соевого соуса – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Перец очистить от плодоножки и семян, порезать соломкой. Огурец почистить и тоже порезать тонкой соломкой. Помидор порезать кубиками, чеснок измельчить через пресс или мелко нарезать. Зелень мелко порубить. Мясо тоже нарезать соломкой.

Все ингредиенты смешать в миске, заправить смесью оливкового масла и соевого соуса, перемешать. При необходимости посолить по вкусу.

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