Вкус лета: рецепт овощного салата с говядиной
При необходимости готовый салат можно досолить по вкусу. Они хорошо подойдет для тех, кто следит за своим питанием.
Овощной салат с говядиной в зимнее время – блюдо, которое наполнит организм витаминами и хорошо утолит голод, не оставив при этом чувства тяжести в желудке. Рекомендуем приготовить такой салат по рецепту из блога "Простые рецепты".
Салат овощной с говядиной
Ингредиенты:
- отварная говядина – 100 гр;
- средний болгарский перец – 1 шт;
- средний огурец – 1 шт;
- средний помидор – 1 шт;
- зелень и чеснок по вкусу;
- оливковое масло – 1 ст. л;
- соевого соуса – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Перец очистить от плодоножки и семян, порезать соломкой. Огурец почистить и тоже порезать тонкой соломкой. Помидор порезать кубиками, чеснок измельчить через пресс или мелко нарезать. Зелень мелко порубить. Мясо тоже нарезать соломкой.
Все ингредиенты смешать в миске, заправить смесью оливкового масла и соевого соуса, перемешать. При необходимости посолить по вкусу.
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