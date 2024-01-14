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Здоровое питание: салат с авокадо и красной рыбой

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Фото: all-cook.com | Салат с авокадо и красной рыбой

Салаты с авокадо и красной рыбой очень популярны во всем мире. Продукты хорошо сочетаются между собой, а также содержат большое количество белка, витаминов, магния и кальция.

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Салат с авокадо и красной рыбой – это сочетание нежных текстур и изысканных вкусов, идеально подходящее для праздничного стола или особого случая. Богатый полезными жирами авокадо и вкусная красная рыба создают гармоничное блюдо, которое порадует как гурманов, так и любителей здорового питания, пишет Оbozrevatel.

Рецепт салата с авокадо и красной рыбой

Ингредиенты:

  • красная рыба (например, лосось или форель) — 200 г;
  • спелое авокадо — 1 штука;
  • зеленый салат (по выбору) — 100 г;
  • лук красный — 1/2 штуки;
  • оливковое масло extra virgin — 3 столовые ложки;
  • лимонный сок — 2 столовые ложки;
  • горчица — 1 чайная ложка;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление:

  1. Нарежьте красную рыбу на тонкие ломтики. Авокадо очистите от кожуры и косточки, нарежьте дольками.
  2. Красный лук мелко нашинкуйте. Салатные листья промойте, обсушите и порвите на удобные кусочки.
  3. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Добавьте соль и перец по вкусу.
  4. В большой салатнице уложите ингредиенты слоями: сначала салат, затем лук, ломтики авокадо и красной рыбы.
  5. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
  6. Украсьте готовый салат свежей зеленью.

Этот салат с авокадо и красной рыбой будет выглядеть элегантно на вашем столе и поразит гостей своим изысканным вкусом. Блюдо идеально подходит для тех, кто ценит сочетание простоты, здоровья и вкуса.

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