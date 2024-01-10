Как ее готовить и почему она так популярна? Самое интересное о гречке

В США уже назвали 2024 год – годом гречки, прогнозируя популярность этой каши. Но хоть многие едят гречку, они не знают о ней самого интересного.

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Менеджеры известной в США сети продуктовых магазинов Whole Foods постановили, что 2024 год станет годом гречки. И это вполне объяснимо: это здоровая и питательная еда, и из гречки можно создавать огромное разнообразие горячих и холодных блюд. В этом материале эксперты отвечают на пять самых распространенных вопросов о гречке, чтобы раскрыть все ее достоинства и научиться ее лучше всего использовать. Об этом пишет Cucchiaio.

Что такое гречка?

Название может ввести в заблуждение: гречка происходит от растения семейства Polygonaceae и поэтому вообще не является злаком, хотя ее использование на кухне аналогично. Она не содержит глютен, но богата питательными веществами. Гречку продают, как крупу, а также в виде муки и макарон. Она обладает интенсивным вкусом, идеально подходящим для традиционных блюд, но также поддается всевозможным экспериментам. По этой причине гречку любят как обычные потребители, так и самые креативные шеф-повара со всего мира.

Откуда взялась гречка?

Скорей всего гречка изначально росла на Востоке, вероятно, в Маньчжурии, в Европу она попала между XV и XVI веками благодаря торговле с малоазийскими купцами мусульманского вероисповедания. Гречка хорошо растет в холодном климате и не боится влажности, поэтому широко культивируется по всей Северной Европе и Азии. Ее очень любят в Японии, где из гречки готовят лапшу соба.

В Италии гречка в изобилии растет в Трентино и Вальтеллине, где она является основным ингредиентом как минимум двух очень вкусных традиционных блюд: пиццоккери и поленты таранья .

Что готовят из гречки?

Гречневую муку можно использовать для приготовления свежих макарон, ньокки, поленты, пирогов, или десертов, таких как кексы, печенье, блины. Ее вкус прекрасно сочетается с сырами, молочными продуктами и джемами. Но если вы хотите приготовить из гречневой муки хлеб, пиццу и фокаччу, мы рекомендуем смешать ее с другой мукой для лучшего результата.

Зерна гречки перед употреблением следует промыть большим количеством холодной воды, чтобы удалить все загрязнения. На этом этапе вы можете отварить его в подсоленной воде и, когда она остынет, съесть ее в салате или приправить соусами по вашему выбору.

Полезна ли гречка?

Бедная сахаром и жирами гречка богата белками и, прежде всего, клетчаткой. Она содержит ценные для нашего организма витамины и минералы и является естественным источником энергии, поэтому идеальна для зимнего меню. Гречка обладает отличными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Гречка помогает держать уровень холестерина под контролем, стимулирует правильное функционирование обмена веществ.

Будучи безглютеновой, гречка подходит людям с целиакией. Отсутствие глютена делает гречку ценным союзником для тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника ; кроме того, имея низкий гликемический индекс, она подходит и диабетикам.

Как варить гречку?

Чтобы сварить гречку, воды должно быть в два раза больше крупы. На стакан гречки берите 2 стакана воды и т.д. На 1 стакан крупы добавьте половину чайной ложки соли. Можете также добавить свои любимые специи. Хорошо сочетаются с гречкой розмарин, паприка и сельдерей. После приготовления в гречку можно добавить кусочек сливочного масла.

Чтобы варить гречку в кастрюле, положите в кастрюлю крупу и залейте водой, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15–20 минут. Также можно положить гречку в кипящую воду. Мешать гречку во время варки не нужно.

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