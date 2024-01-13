Грибной суп Брамборачка: сокровище национальной чешской кухни

Чтобы приготовить чешскую Брамборачку, вам понадобятся белые грибы, картофель и немного кулинарного вдохновения.

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Брамборачка — это настоящий кулинарный шедевр чешской кухни, основа которого готовится из двух основных ингредиентов: белых грибов и картофеля. Рецептов Брамборачки существует очень много. Для приготовления супа используются свежие или сушеные грибы, добавляются разные овощи, сливки или сметана. Поэтому каждая хозяйка может экспериментировать, чтобы найти свой идеальный рецепт этого чешского блюда. Но для начала приготовьте Брамборачку по легкому, сытному и очень вкусному рецепту, которым поделился сайт Smachno.in.ua.

Ингредиенты:

картофель — 600 г;

белые грибы (свежие или замороженные) — 400 г;

репчатый лук — 250 г;

сливочное масло — 50 г;

пшеничная мука высшего сорта — 2 ст. л.;

чеснок — 2-3 зубчика;

сливки 20% — 200 мл;

майоран — 1 ч. л.;

тмин — 1/2 ч. л.;

овощной / куриный бульон или вода — 1,3 л;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Очистите лук и нарежьте его небольшими кубиками.

Шаг 2

В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло, добавьте лук и жарьте его на медленном огне до прозрачности около 8-10 минут. Затем добавьте сушеный майоран и тмин, предварительно растертый в ступке. Продолжайте жарить еще 2 минуты.

Шаг 3

Добавьте муку к луку и обжаривайте, постоянно помешивая, до золотистого цвета. При необходимости добавьте еще немного сливочного или подсолнечного масла.

Шаг 4

Залейте содержимое кастрюли горячим бульоном или водой, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Добавьте нарезанный кубиками картофель и варите 5 минут.

Шаг 5

Добавьте грибы, порезанные произвольными кусочками. Посолите, поперчите по вкусу и варите 20 минут. Если используются замороженные грибы, достаньте их заранее, дайте оттаять, промойте, откиньте на дуршлаг и дайте хорошо стечь.

Шаг 6

Добавьте измельченный чеснок и сливки, при необходимости досолите суп, доведите до кипения и снимите с огня.

Суп Брамборачка готов. Подавайте его горячим вместе со свежим хлебом с хрустящей корочкой.

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