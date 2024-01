Почему зимой нужно пить больше воды: 10 главных причин

Вполне естественно, что летом мы потребляем намного больше жидкости из-за жары, но эксперты настаивают на том, что зимой воды следует пить не меньше, а даже больше.

Related video

Ни для кого не секрет, что в холодное время года мы больше времени проводим в помещении и меньше двигаемся, что повышает шансы простудиться. Но вместо того, чтобы свернуться калачиком и впадать зимой в спячку, узнайте способ, который поможет предотвратить зимнюю хандру — пейте больше воды. В зимние месяцы вы также можете испытывать сильное обезвоживание из-за систем отопления. Эксперт поделился 10 причинами, по которым вам следует пить больше воды зимой. Об этом пишет Eat This, Not That.

Пренебрежение гидратацией зимой может привести к ряду проблем со здоровьем, включая ослабление иммунитета и ухудшение здоровья кожи. Диетолог Кэролайн Янг назвала 10 причин, по которым вам следует пить больше воды зимой.

Зимой организм теряет больше влаги

Фото: Freepik

Зимой ваше тело испытывает повішенную потерю влаги из-за сухого воздуха. Это явление возникает в результате дыхания и испарения через кожу, поэтому крайне важно компенсировать потерю жидкости за счет увеличения потребления воды.

"Потеря воды в организме может увеличиться в зимние месяцы, поскольку внутри наших домов обычно теплее и суше, чем снаружи, что увеличивает нашу потребность в жидкости", — объясняет Янг.

Вода помогает сбалансировать электролиты

Исследования показывают, что правильная гидратация необходима для поддержания электролитного баланса даже зимой. Хотя многие люди думают, что обезвоживание возникает только в теплые месяцы, это не так. Регулярное употребление воды может помочь обеспечить здоровый баланс электролитов для оптимального функционирования нервов и мышц.

Зимой вы чаще ходите в туалет

"Нахождение в холодных условиях может привести к тому, что почки будут выделять больше мочи, чем обычно, поэтому питьевая вода становится особенно важной для предотвращения обезвоживания".

Зимой иммунитет слабее

Фото: Freepik

Зима — сезон простуд и гриппа. Но хорошая новость в том, что употребление большего количества H2O может поддерживать оптимальную работу иммунитета, увеличивая выработку и движение иммунных клеток.

Низкие температуры высушивают кожу

Мы все сталкивались с тем, что зимний холодный и сухой воздух высасывает влагу с поверхности нашей кожи, оставляя ее сухой и обезвоженной. К счастью, употребление большего количества воды может помочь сохранить кожу увлажненной.

"При более низких температурах кожа часто становится более сухой", — говорит Янг. "Питье большого количества воды может помочь увлажнить кожу изнутри и предотвратить сухость кожи, которая сопровождается растрескиванием, дискомфортом, зудом, раздражением и другими неблагоприятными побочными эффектами".

Питьевая вода помогает регулировать температуру тела

"Питье достаточного количества воды зимой может помочь регулировать здоровую температуру тела, поскольку гидратация необходима для способности организма предотвращать переохлаждение", — утверждает Янг.

Поддержание гидратации повышает терморегуляцию вашего тела, помогая вам лучше адаптироваться к более холодным температурам. Соблюдение режима гидратации может помочь вашему телу естественным образом сохранять тепло в холодные зимой.

Жара в помещении обезвоживает

Фото: Freepik

Хотя воздух снаружи может быть холодным и сухим, системы отопления внутри помещений могут еще больше усугубить обезвоживание. Искусственное отопление приводит к сухости воздуха, что увеличивает потерю воды за счет дыхания и испарения через кожу. Поэтому необходимо пить больше воды.

Контроль увеличения веса

Традиционно, за зиму человек набирает несколько лишних килограмм. Однако обезвоживание часто можно принять за голод, что приведет к перееданию. Поддержание гидратации поможет вам регулировать аппетит, уменьшить тягу к еде и улучшить способность организма различать жажду и голод.

Организму требуется больше воды, чтобы дышать на холоде

При более низких температурах ваша дыхательная система работает интенсивнее и требует потребления большего количества жидкости. Кроме того, сухой и холодный воздух может быть вредным для ваших легких, а сохранение гидратации помогает поддерживать слизистые дыхательных путей.

Вы не замечаете, как сильно потеете

Несмотря на низкие температуры, ваше тело все равно потеет зимой, хотя это менее заметно, чем в жаркую погоду.

"Нам нужно пить больше воды, чем мы думаем, если мы тренируемся в холодную погоду, потому что мы потеем больше, чем думаем — она просто испаряется быстрее", — объясняет Янг. "Нам необходимо восполнять запасы жидкости (и электролитов, если мы тренируемся интенсивно или продолжительностью более часа) так же, как и в теплые месяцы".

Напомним, 7 причин начать свой день со стакана теплой воды и меда.

Ранее Фокус писал о том, что будет с организмом, если пить газировку каждый день.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.