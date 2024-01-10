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15 блюд из праздничных остатков в вашем холодильнике

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Фото: pixabay.com | Ваша фантазия и желание могут создать настоящее чудо из остатков в холодильнике

Эксперты-кулинары уверяют: проявив немного воображения, из остатков праздничных застолий можно приготовить вкусные и простые блюда.

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Как часто мы склонны выбрасывать остатки еды, особенно после праздничных застолий, когда готовят столько, чтобы пару дней не подходить к плите. Однако подчас остатки в наших холодильниках не только стимулируют кулинарную фантазию, но и позволяют сэкономить и продукты, и деньги. Проявив немного воображения, из этих остатков можно приготовить вкусные и простые блюда. Такими рецептами с нами поделились кулинары французского журнала Сuisineaz.

Экзотический гратен из тунца

Время подготовки — 10 минут, на приготовление — 8 минут.

Ингредиенты на 2 человека:

  • натуральный тунец — 1 банка;
  • кокосовое молоко — 1 упаковка;
  • приготовленный рис;
  • болгарский перец — 3 средних;
  • имбирь —- 1 корень;
  • апельсиновый сок — 0,5 л;
  • соевый соус — по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • соль — немного

Все перемешать, выложить в форму для запекания, посыпать сухарями и поставить в микроволновую печь на 8 минут на сильном гриле. Вуаля — готово!

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Фото: pinterest.com

Спагетти с тремя сырами

Остатки макарон и сыра — прекрасное сочетание, а вот обогатить блюдо может обжаренный копченый бекон. Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

  • спагетти — 250 г;
  • моцарелла — 1 шарик;
  • сыр рокфор — 1 небольшой кусочек;
  • твердый тертый сыр — 100 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • эспелет перец — по вкусу;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

В воке разогрейте масло, добавьте макароны, немного обжарьте.

На заготовке нарежьте сыр небольшими кусочками, затем по одному яйца, быстро их перемешивая. Посыпьте щепоткой перца эспелет, небольшим количеством соли и перца.

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Фото: pinterest.com

Экспресс-торт рататуй

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 45 минут.

Ингредиенты на 8 человек:

  • мука — 150 г;
  • остатки рататуя — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • оливковое масло — 8 мл;
  • молоко — 12,5 мл;
  • порошок для выпечки — 1 ст. л.;
  • твердый тертый сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°C.

Смешайте яйца, муку, дрожжи, масло и молоко в салатнице. Затем добавьте тертый сыр, затем рататуй и еще раз перемешайте.

Вылейте тесто в заранее смазанную маслом форму. Выпекать 45 минут. Дайте остыть, прежде чем вынимать из формы.

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Фото: pinterest.com

Клубный сэндвич с яйцом всмятку и остатками курицы

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 17 минут.

Ингредиенты на 2 человека:

  • цельнозерновой хлеб для сэндвичей — 6 ломтиков;
  • куриная грудка — 0,5 кг;
  • помидор — 1 шт.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • листья салата — 6;
  • майонез.

Яйца варите 9 минут в кипящей воде, затем охладите под водой и очистите. Нарежьте их кружками. Помидор вымойте и нарежьте ломтиками. Промойте и осушите салат.

Куриную грудку порвите. Обжарьте бекон на сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне, затем промокните бумажным полотенцем.

Поджарьте ломтики хлеба для сэндвичей в тостере. Намажьте ломтик бутербродного хлеба майонезом, затем положите лист салата, несколько ломтиков помидора, кусочки курицы и накройте вторым ломтиком хлеба. Намазать майонезом, затем выложить салат, помидоры, яйцо всмятку и бекон. Закройте третьим ломтиком хлеба, намазанным майонезом.

Разрежьте под углом, чтобы получились два треугольника, и зажмите деревянной шпажкой.

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Фото: pinterest.com

Гратен с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 45 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

  • консервированный рататуй — 250 г;
  • картофель — 250 г;
  • молоко – 250 мл;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • твердый тертый сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу.
  • Разогрейте духовку до 180°.

Очистите и нарежьте картофель ломтиками. Выложите их в форму для запекания. Накройте картофель рататуем. Добавьте молоко, сметану и тертый сыр. Все посолить и поперчить.

Выпекать 45 минут, проверяя готовность. Подавайте горячим.

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Фото: pinterest.com

Домашние котлеты из курицы и овощей

Время подготовки — 5 минут, время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

  • курица — 1 средняя;
  • смесь овощей;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • мука;
  • масло.

С помощью вилки отделите мясо от косточек и поместите их в чашу блендера. Добавьте овощи, затем все измельчите. Полученное таким образом тесто вылейте в салатник.

Разбейте яйцо и добавьте его в тесто. Все перемешайте. Превратите их в фрикадельки. Насыпьте муку в глубокую тарелку, обваляйте фрикадельки их в муке. Налейте масло в сковороду на среднем огне, затем обжарьте фрикадельки.

Подавайте немедленно.

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Фото: pinterest.com

Мини-киш с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 20 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

  • песочное тесто — 200 г;
  • остатки приготовленного рататуя;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твердый тертый сыр.

Разогрейте духовку до 220°. Раскатайте песочное тесто и разрежьте его на четыре лепешки такого же размера, как и формы для тарталеток. Поместите лепешки теста в заранее смазанные маслом формы для тарталеток.

Смешайте рататуй с яйцом и тертым сыром. Разложите смесь по тарталеткам.

Выпекать 20 мин. Подавать можно и горячим, или холодным.

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Фото: pinterest.com

Омлет с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 7 минут.

Ингредиенты на 2 человека:

  • остатки рататуя — 250 г;
  • яйцо — 4 шт.;
  • оливковое масло;
  • соль, перец — по вкусу.

В миске взбейте яйца вилкой, затем добавьте соль и перец. В кастрюле прогрейте рататуй несколько минут, не добавляя жира. Нагрейте немного оливкового масла в большой сковороде и выложите туда рататуй, затем взбитые яйца.

Используя деревянную ложку, распределите взбитые яйца по сковороде, прежде чем они застынут. При желании приправьте и оставьте на огне до тех пор, пока омлет не приготовится, но останется немного вязким.

Подавайте немедленно.

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Фото: pinterest.com

Лазанья с остатками рататуя

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 40 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

  • листы лазаньи;
  • фарш мясной — 600 г;
  • остатки рататуя — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • легкий жидкий соус — 20 мл;
  • тертый пармезан — 100 г;
  • базилик;
  • оливковое масло;
  • соль, перец — по вкусу.

Очистите и нарежьте лук. Нагрейте 1 ст. л. оливкового масла на сковороде. Обжарьте лук 2-3 минуты. Добавьте мясо и готовьте 5 минут. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный базилик, затем хорошо перемешайте. Снимите с огня.

Разогрейте духовку до 210°. Слегка смажьте маслом форму для запекания. На дно формы уложите слой листов лазаньи. Накройте слоем мяса и лука, затем слоем рататуя. Сверху положите новый слой листов лазаньи. Снова накройте слоем мяса и лука, затем слоем рататуя. Повторяйте операцию, пока ингредиенты не закончатся, заканчивая листами лазаньи.

Покройте жидкими сливками и тертым пармезаном. При желании добавьте приправу. Выпекайте 40 минут. Дайте остыть, когда достанете из духовки.

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Фото: pinterest.com

Макаронный гратен с остатками мяса

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 33 минуты.

Ингредиенты на 4 человека:

  • макароны — 450 г;
  • остатки вареного мяса — 150 г;
  • твердый тертый сыр;
  • томатный соус — 25 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • прованские травы;
  • масло;
  • грецкий орех — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°C. Сварите макароны в кипящей подсоленной воде, затем слейте их. Добавьте кусочек сливочного масла и хорошо перемешайте. Добавьте тертый сыр, подождите, затем добавьте нарезанное мясо.

Очистите и нарежьте лук, обжарьте его на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Добавьте мясной и томатный соусы, соль, перец, прованские травы и тушите 3 минуты.

В глубокую форму для запекания выложите слой макарон с сыром (дно формы не должно быть видно). Сверху выложите мясо с помидорами. Оставшуюся пасту выложите на мясо. Сверху добавьте тертый сыр и запекайте 30 минут. Подавайте как есть или с салатом.

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Фото: pinterest.com

Остатки рагу карри

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

  • раковины гребешков — 4 шт.;
  • остатки тушеного мяса;
  • карри;
  • твердый тертый сыр.

Разогрейте духовку до 180°. Смешайте остатки рагу, обжарьте на сковороде в течение 2 минут, добавьте немного карри, наполните гребешки, посыпьте сыром и запекайте 3 минуты.

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Фото: pinterest.com

Экспресс-пицца с остатками рататуя

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 35 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

  • тесто для пиццы — 1 лепешка;
  • томатная паста — 20 мл;
  • остатки рататуя — 500 г;
  • твердый тертый сыр — 100 г;
  • оливковое масло;
  • соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 210°. Выложите тесто для пиццы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Покройте его томатной пастой. Сверху выкладываем рататуй, затем тертый сыр. Полить оливковым маслом, солью и перцем.

Выпекайте пиццу около 35 минут.

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Фото: pinterest.com

Парментье с остатками курицы

Время подготовки — 14 минут, время приготовления — 1 час.

Ингредиенты на 4 человека:

  • оставшаяся курица — 400 г;
  • картофель — 1 кг;
  • масло — 25 г;
  • молоко — 25 мл;
  • твердый сыр;
  • соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 200°. Вымойте и очистите картофель. Варите их 30 минут, затем слейте воду и положите в блендер, чтобы измельчить в пюре. Добавьте масло и молоко, приправьте солью и перцем.

Оставшуюся курицу измельчить. В форму для запекания выкладываем слой пюре, затем оставшуюся курицу и новый слой пюре.

Посыпьте сыром и запекайте 30 минут.

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Фото: pinterest.com

Помидоры, фаршированные остатками тушеного мяса

Время подготовки — 20 минут, время приготовления — 1,5 часа.

Ингредиенты на 6 человек:

  • помидоры — 6 шт.;
  • приготовленное рагу — 300 г;
  • колбаса — 300 г;
  • лук — 2 шт.;
  • петрушка;
  • панировочные сухари;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до температуры до 180°. Нарежьте мясо, удалите сердцевину из помидоров и оставьте мякоть. Очистите и нарежьте лук. В сковороде на медленном огне нагрейте 1 ст. л. оливкового масла. Добавьте мякоть помидора и дайте настояться. Добавьте колбасу, нарезанную петрушку, панировочные сухари и целое яйцо.

Заливаем помидоры этой смесью. Запекать около 1,5 часа в зависимости от размера помидоров.

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Фото: pinterest.com

Остатки индейки и сыра чеддер

Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 25 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

  • грудка индейки — 400 г;
  • чеддер, нарезанный кубиками — 100 г;
  • пармезан тертый;
  • яйцо — 6 шт.;
  • сметана — 20 мл;
  • масло — 15 г;
  • масло — 30 мл;
  • эстрагон — 1 букетик;
  • соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°. Посолите и поперчите кусочки индейки, затем смажьте их маслом. На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте их в течение 3-4 минут на слабом огне до золотистого цвета. Распределите кусочки индейки в смазанной маслом форме. Накройте кубиками чеддера.

В миске разбейте яйца и смешайте венчиком 6 желтков и 4 белка со сметаной, нарезанными листьями эстрагона и пармезаном. Добавьте соль и перец. Вылейте содержимое в форму. Выпекать 20 минут.

Подавайте горячим с салатом.

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