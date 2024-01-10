15 блюд из праздничных остатков в вашем холодильнике
Эксперты-кулинары уверяют: проявив немного воображения, из остатков праздничных застолий можно приготовить вкусные и простые блюда.
Как часто мы склонны выбрасывать остатки еды, особенно после праздничных застолий, когда готовят столько, чтобы пару дней не подходить к плите. Однако подчас остатки в наших холодильниках не только стимулируют кулинарную фантазию, но и позволяют сэкономить и продукты, и деньги. Проявив немного воображения, из этих остатков можно приготовить вкусные и простые блюда. Такими рецептами с нами поделились кулинары французского журнала Сuisineaz.
Экзотический гратен из тунца
Время подготовки — 10 минут, на приготовление — 8 минут.
Ингредиенты на 2 человека:
- натуральный тунец — 1 банка;
- кокосовое молоко — 1 упаковка;
- приготовленный рис;
- болгарский перец — 3 средних;
- имбирь —- 1 корень;
- апельсиновый сок — 0,5 л;
- соевый соус — по вкусу;
- панировочные сухари;
- соль — немного
Все перемешать, выложить в форму для запекания, посыпать сухарями и поставить в микроволновую печь на 8 минут на сильном гриле. Вуаля — готово!
Спагетти с тремя сырами
Остатки макарон и сыра — прекрасное сочетание, а вот обогатить блюдо может обжаренный копченый бекон. Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 10 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- спагетти — 250 г;
- моцарелла — 1 шарик;
- сыр рокфор — 1 небольшой кусочек;
- твердый тертый сыр — 100 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- эспелет перец — по вкусу;
- яйца — 3 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
В воке разогрейте масло, добавьте макароны, немного обжарьте.
На заготовке нарежьте сыр небольшими кусочками, затем по одному яйца, быстро их перемешивая. Посыпьте щепоткой перца эспелет, небольшим количеством соли и перца.
Экспресс-торт рататуй
Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 45 минут.
Ингредиенты на 8 человек:
- мука — 150 г;
- остатки рататуя — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- оливковое масло — 8 мл;
- молоко — 12,5 мл;
- порошок для выпечки — 1 ст. л.;
- твердый тертый сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
Разогрейте духовку до 180°C.
Смешайте яйца, муку, дрожжи, масло и молоко в салатнице. Затем добавьте тертый сыр, затем рататуй и еще раз перемешайте.
Вылейте тесто в заранее смазанную маслом форму. Выпекать 45 минут. Дайте остыть, прежде чем вынимать из формы.
Клубный сэндвич с яйцом всмятку и остатками курицы
Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 17 минут.
Ингредиенты на 2 человека:
- цельнозерновой хлеб для сэндвичей — 6 ломтиков;
- куриная грудка — 0,5 кг;
- помидор — 1 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- листья салата — 6;
- майонез.
Яйца варите 9 минут в кипящей воде, затем охладите под водой и очистите. Нарежьте их кружками. Помидор вымойте и нарежьте ломтиками. Промойте и осушите салат.
Куриную грудку порвите. Обжарьте бекон на сковороде с антипригарным покрытием на сильном огне, затем промокните бумажным полотенцем.
Поджарьте ломтики хлеба для сэндвичей в тостере. Намажьте ломтик бутербродного хлеба майонезом, затем положите лист салата, несколько ломтиков помидора, кусочки курицы и накройте вторым ломтиком хлеба. Намазать майонезом, затем выложить салат, помидоры, яйцо всмятку и бекон. Закройте третьим ломтиком хлеба, намазанным майонезом.
Разрежьте под углом, чтобы получились два треугольника, и зажмите деревянной шпажкой.
Гратен с остатками рататуя
Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 45 минут.
Ингредиенты на 6 человек:
- консервированный рататуй — 250 г;
- картофель — 250 г;
- молоко – 250 мл;
- сметана — 3 ст. л.;
- твердый тертый сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу.
- Разогрейте духовку до 180°.
Очистите и нарежьте картофель ломтиками. Выложите их в форму для запекания. Накройте картофель рататуем. Добавьте молоко, сметану и тертый сыр. Все посолить и поперчить.
Выпекать 45 минут, проверяя готовность. Подавайте горячим.
Домашние котлеты из курицы и овощей
Время подготовки — 5 минут, время приготовления — 10 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- курица — 1 средняя;
- смесь овощей;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- мука;
- масло.
С помощью вилки отделите мясо от косточек и поместите их в чашу блендера. Добавьте овощи, затем все измельчите. Полученное таким образом тесто вылейте в салатник.
Разбейте яйцо и добавьте его в тесто. Все перемешайте. Превратите их в фрикадельки. Насыпьте муку в глубокую тарелку, обваляйте фрикадельки их в муке. Налейте масло в сковороду на среднем огне, затем обжарьте фрикадельки.
Подавайте немедленно.
Мини-киш с остатками рататуя
Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 20 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- песочное тесто — 200 г;
- остатки приготовленного рататуя;
- яйцо — 1 шт.;
- твердый тертый сыр.
Разогрейте духовку до 220°. Раскатайте песочное тесто и разрежьте его на четыре лепешки такого же размера, как и формы для тарталеток. Поместите лепешки теста в заранее смазанные маслом формы для тарталеток.
Смешайте рататуй с яйцом и тертым сыром. Разложите смесь по тарталеткам.
Выпекать 20 мин. Подавать можно и горячим, или холодным.
Омлет с остатками рататуя
Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 7 минут.
Ингредиенты на 2 человека:
- остатки рататуя — 250 г;
- яйцо — 4 шт.;
- оливковое масло;
- соль, перец — по вкусу.
В миске взбейте яйца вилкой, затем добавьте соль и перец. В кастрюле прогрейте рататуй несколько минут, не добавляя жира. Нагрейте немного оливкового масла в большой сковороде и выложите туда рататуй, затем взбитые яйца.
Используя деревянную ложку, распределите взбитые яйца по сковороде, прежде чем они застынут. При желании приправьте и оставьте на огне до тех пор, пока омлет не приготовится, но останется немного вязким.
Подавайте немедленно.
Лазанья с остатками рататуя
Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 40 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- листы лазаньи;
- фарш мясной — 600 г;
- остатки рататуя — 500 г;
- лук — 2 шт.;
- легкий жидкий соус — 20 мл;
- тертый пармезан — 100 г;
- базилик;
- оливковое масло;
- соль, перец — по вкусу.
Очистите и нарежьте лук. Нагрейте 1 ст. л. оливкового масла на сковороде. Обжарьте лук 2-3 минуты. Добавьте мясо и готовьте 5 минут. Посолите, поперчите, добавьте нарезанный базилик, затем хорошо перемешайте. Снимите с огня.
Разогрейте духовку до 210°. Слегка смажьте маслом форму для запекания. На дно формы уложите слой листов лазаньи. Накройте слоем мяса и лука, затем слоем рататуя. Сверху положите новый слой листов лазаньи. Снова накройте слоем мяса и лука, затем слоем рататуя. Повторяйте операцию, пока ингредиенты не закончатся, заканчивая листами лазаньи.
Покройте жидкими сливками и тертым пармезаном. При желании добавьте приправу. Выпекайте 40 минут. Дайте остыть, когда достанете из духовки.
Макаронный гратен с остатками мяса
Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 33 минуты.
Ингредиенты на 4 человека:
- макароны — 450 г;
- остатки вареного мяса — 150 г;
- твердый тертый сыр;
- томатный соус — 25 мл;
- лук — 1 шт.;
- прованские травы;
- масло;
- грецкий орех — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Разогрейте духовку до 180°C. Сварите макароны в кипящей подсоленной воде, затем слейте их. Добавьте кусочек сливочного масла и хорошо перемешайте. Добавьте тертый сыр, подождите, затем добавьте нарезанное мясо.
Очистите и нарежьте лук, обжарьте его на сковороде с небольшим количеством оливкового масла. Добавьте мясной и томатный соусы, соль, перец, прованские травы и тушите 3 минуты.
В глубокую форму для запекания выложите слой макарон с сыром (дно формы не должно быть видно). Сверху выложите мясо с помидорами. Оставшуюся пасту выложите на мясо. Сверху добавьте тертый сыр и запекайте 30 минут. Подавайте как есть или с салатом.
Остатки рагу карри
Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- раковины гребешков — 4 шт.;
- остатки тушеного мяса;
- карри;
- твердый тертый сыр.
Разогрейте духовку до 180°. Смешайте остатки рагу, обжарьте на сковороде в течение 2 минут, добавьте немного карри, наполните гребешки, посыпьте сыром и запекайте 3 минуты.
Экспресс-пицца с остатками рататуя
Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 35 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- тесто для пиццы — 1 лепешка;
- томатная паста — 20 мл;
- остатки рататуя — 500 г;
- твердый тертый сыр — 100 г;
- оливковое масло;
- соль, перец — по вкусу.
Разогрейте духовку до 210°. Выложите тесто для пиццы на противень, застеленный пергаментной бумагой. Покройте его томатной пастой. Сверху выкладываем рататуй, затем тертый сыр. Полить оливковым маслом, солью и перцем.
Выпекайте пиццу около 35 минут.
Парментье с остатками курицы
Время подготовки — 14 минут, время приготовления — 1 час.
Ингредиенты на 4 человека:
- оставшаяся курица — 400 г;
- картофель — 1 кг;
- масло — 25 г;
- молоко — 25 мл;
- твердый сыр;
- соль, перец — по вкусу.
Разогрейте духовку до 200°. Вымойте и очистите картофель. Варите их 30 минут, затем слейте воду и положите в блендер, чтобы измельчить в пюре. Добавьте масло и молоко, приправьте солью и перцем.
Оставшуюся курицу измельчить. В форму для запекания выкладываем слой пюре, затем оставшуюся курицу и новый слой пюре.
Посыпьте сыром и запекайте 30 минут.
Помидоры, фаршированные остатками тушеного мяса
Время подготовки — 20 минут, время приготовления — 1,5 часа.
Ингредиенты на 6 человек:
- помидоры — 6 шт.;
- приготовленное рагу — 300 г;
- колбаса — 300 г;
- лук — 2 шт.;
- петрушка;
- панировочные сухари;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Разогрейте духовку до температуры до 180°. Нарежьте мясо, удалите сердцевину из помидоров и оставьте мякоть. Очистите и нарежьте лук. В сковороде на медленном огне нагрейте 1 ст. л. оливкового масла. Добавьте мякоть помидора и дайте настояться. Добавьте колбасу, нарезанную петрушку, панировочные сухари и целое яйцо.
Заливаем помидоры этой смесью. Запекать около 1,5 часа в зависимости от размера помидоров.
Остатки индейки и сыра чеддер
Время подготовки — 10 минут, время приготовления — 25 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- грудка индейки — 400 г;
- чеддер, нарезанный кубиками — 100 г;
- пармезан тертый;
- яйцо — 6 шт.;
- сметана — 20 мл;
- масло — 15 г;
- масло — 30 мл;
- эстрагон — 1 букетик;
- соль, перец — по вкусу.
Разогрейте духовку до 180°. Посолите и поперчите кусочки индейки, затем смажьте их маслом. На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте их в течение 3-4 минут на слабом огне до золотистого цвета. Распределите кусочки индейки в смазанной маслом форме. Накройте кубиками чеддера.
В миске разбейте яйца и смешайте венчиком 6 желтков и 4 белка со сметаной, нарезанными листьями эстрагона и пармезаном. Добавьте соль и перец. Вылейте содержимое в форму. Выпекать 20 минут.
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