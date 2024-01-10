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Филолог рассказал, как правильно говорить: ехать "на автобусі" или "автобусом" (видео)

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Фото: Фокус | Фото иллюстративное

Александр Авраменко привел корректные примеры высказываний. Языковед также раскрыл особенности употребления иностранных слов.

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Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно говорить о передвижении на транспорте, не нарушая норм языка. Об этом известный педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.

Часто возникает вопрос: как правильно выражаться: ехать "на автобусі" или "автобусом", плыть "човном" или "на човні". По словам популяризатора языка, оба варианта будут правильными.

Впрочем, обычно языковеды советуют отдавать предпочтение варианту с творительным падежом без предлога:

  • їхати автобусом;
  • летіти літаком;
  • пливти човном.

Что касается передвижения с помощью метро, то Александр Авраменко говорит, что это заимствованное и неизменное слово, поэтому к нему добавляется предлог "на":

  • їхати на метро.
Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими мини-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

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