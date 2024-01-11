11 января 2024 года: Феодосия Великого - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя одалживать деньги и стричься. Безоблачная погода в этот день сулит сильные морозы скоро.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Феодосия Великого. Он родился и жил в V веке в Каппадокии, позже основал монашество в Палестине. Бог одарил его красивым голосом, поэтому тот служил церковным чтецом. В 451 году Феодосий уехал в Иерусалим, где стал учеником преподобного Лонгина. А затем переселился в церковь Пречистой Владычицы Богородицы между Вифлеемом и Иерусалимом. Там Феодосий посвятил себя Богу, а позже ушел в пещеру, а позже решил построить храм. Преподобный дожил до 105 лет.
Что нельзя делать 11 января:
- стричь волосы и ногти;
- одалживать деньги;
- принимать подарки от малознакомых людей.
Народные поверья и приметы:
- туман – весной реки будет наводнение;
- крепкий мороз – к хорошему урожаю яровых;
- какая погода сегодня, таким будет и ноябрь;
- безоблачно — ждите сильных морозов.
День ангела празднуют:
Виталий, Владимир, Иосиф, Николай, Михаил, Федосий, Федот, Степан (Стефан), Терентий, Федор, Феодосий.
Этот день в истории:
1785 год — Нью-Йорк стал столицей США (до 1790);
1922 год — впервые для лечения от диабета был применен инсулин.