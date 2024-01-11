Бигос с грибами и черносливом: очень вкусное блюдо польской кухни

Бигос – это отличный выбор для сытного и ароматного обеда или ужина. И хотя его приготовление нельзя назвать быстрым, оно не требует больших усилий, а результат точно того стоит.

Related video

Бигос — это удивительно ароматное и насыщенное блюдо польской кухни, которое готовится из свежей и квашеной капусты, свиных ребрышек, чернослива и грибов. Это традиционно зимнее сытное блюдо. К тому же считается, что после замораживания бигос становится только вкуснее, поэтому в Польше его часто готовят в больших количествах и порционно замораживают. Рецептом этого вкусного блюда поделился сайт Smachno.in.ua.

Сществует несколько вариаций рецепта бигоса, которые исторически сложились в разных социальных слоях. Охотники обычно готовили бигос с мясом дичи или кабана, богачи добавляли телятину и всевозмоные копчености, а у бедняков и студентов в котелке можно было найти требуху или пару сосисок. Неизменной была только капуста, которую могли томить на медленном огне несколько дней.

Ингредиенты:

свинина (ребра) – 400 г;

квашеная капуста – 500 г;

свежая белокочанная капуста – 500 г;

сушеные грибы (белые) – большая горсть;

чернослив вяленый – 100 г;

репчатый лук – 200 г;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

растительное масло или смалец – для жарки.

Приготовление

Шаг 1

Замочите грибы в воде на полтора часа, чтобы они размякли. После этого хорошо их промойте и отожмите.

Шаг 2

Лук нарежьте полукольцами или кубиком.

Шаг 3

Мясо разделите на куски среднего размера.

Шаг 4

Квашеную капусту отожмите от сока и, по желанию, немного измельчите.

Шаг 5

Белокочанную капусту нашинкуйте.

Шаг 6

На среднем огне в казане или кастрюле с толстым дном обжарьте лук на растительном масле примерно 5 минут.

Шаг 7

Добавьте мясо и жарьте 20 минут, время от времени помешивая.

Шаг 8

Добавьте квашеную капусту, немного воды (100-150 мл), накройте крышкой и тушите 15-20 минут на медленном огне.

Шаг 9

Добавьте нашинкованную белокочанную капусту, посолите, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой.

Шаг 10

Добавьте грибы, тушите под крышкой около 1,5 часа, добавляя воду по необходимости.

Шаг 11

Добавьте вымытый чернослив, перемешайте, накройте крышкой и тушите еще 30 минут.

Подавайте Бигос горячим со свежим хлебом и зеленью.

Читайте также:

Ленивые вареники по-польски: вкусное сочетание творога и картофеля

Польский карчек с грибным соусом: простой рецепт для особого случая

Буженина по-польски: простой рецепт нежнейшего мясного блюда