"Півострів" или "пів острів": как правильно писать слова с числительным (видео)
Новое правописание украинского языка меняет правила игры. Впрочем, важно обращать внимание на падеж существительного.
Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно писать слова с числительным "пів". Об этом известный языковед рассказал в одном из своих экспресс-уроков.
Ранее "пів" практически всегда писали вместе или через дефис с другими словами. Однако согласно нормам нового правописания украинского языка, числительное "пів" (а это слово обозначает половину чего-то) всегда следует писать отдельно с существительными в родительном падеже (кого? чего?):
- пів яблука (половина яблока);
- пів Києва (половина Киева);
- пів острова (половина острова).
Однако вместе "пів" пишем с существительными в именительном падеже (кто? что?):
- північ, південь, півострів.
Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит людей говорить без ошибок, искореняя суржик. Он также издает книги для подготовки к экзаменам.
Читайте также:
Как признаваться в любви на украинском языке.
Как правильно говорить: пойти "за хлібом" или "по хліб".