Яйца Меттерних: идеальный австрийский завтрак с историей

От привычного нам омлета яйца Меттерних отличаются не только способом приготовления, но и великолепным сочетанием вкусов яиц, грибов и сыра.

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Яйца Меттерних — это изысканное блюдо и одна из самых известных закусок австрийской кухни. Этот рецепт был придуман в XIX веке специально для князя Клеменса Венцеля Лотара Меттерниха, который отличался завидным аппетитом. Яйца Меттерних запекают в духовке на подушке из грибов с золотистой сырной корочкой сверху. Это блюдо станет отличным завтраком для особого случая или изысканной закуской к любому столу. Рецептом этого блюда с историей поделился сайт Smachno.in.ua.

Ингредиенты:

яйца — 4 шт.;

шампиньоны — 300 г;

сливочное масло — 1 ст. л.;

твердый сыр (например, пармезан) — 50 г;

зелень петрушки;

соль, перец.

Приготовление

Шаг 1

Промойте шампиньоны и нарежьте их на тонкие ломтики.

Шаг 2

На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте грибы примерно 15 минут, посолив их в процессе жарки.

Шаг 3

Яйца разбейте в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Шаг 4

Сыр натрите на средней терке.

Шаг 5

Обжаренные грибы выложите в форму для запекания, залейте яйцами.

Шаг 6

Посыпьте сверху тертым сыром и запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 20 минут.

Посыпьте яйца "Меттерних" рубленой зеленью петрушки и подавайте к столу горячими с тостами и сливочным маслом.

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