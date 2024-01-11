Яйца Меттерних: идеальный австрийский завтрак с историей
От привычного нам омлета яйца Меттерних отличаются не только способом приготовления, но и великолепным сочетанием вкусов яиц, грибов и сыра.
Яйца Меттерних — это изысканное блюдо и одна из самых известных закусок австрийской кухни. Этот рецепт был придуман в XIX веке специально для князя Клеменса Венцеля Лотара Меттерниха, который отличался завидным аппетитом. Яйца Меттерних запекают в духовке на подушке из грибов с золотистой сырной корочкой сверху. Это блюдо станет отличным завтраком для особого случая или изысканной закуской к любому столу. Рецептом этого блюда с историей поделился сайт Smachno.in.ua.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- шампиньоны — 300 г;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- твердый сыр (например, пармезан) — 50 г;
- зелень петрушки;
- соль, перец.
Приготовление
Шаг 1
Промойте шампиньоны и нарежьте их на тонкие ломтики.
Шаг 2
На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте грибы примерно 15 минут, посолив их в процессе жарки.
Шаг 3
Яйца разбейте в миску, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Шаг 4
Сыр натрите на средней терке.
Шаг 5
Обжаренные грибы выложите в форму для запекания, залейте яйцами.
Шаг 6
Посыпьте сверху тертым сыром и запекайте в духовке, разогретой до 180 °C, в течение 20 минут.
Посыпьте яйца "Меттерних" рубленой зеленью петрушки и подавайте к столу горячими с тостами и сливочным маслом.
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